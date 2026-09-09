«دبي المالي» يواصل ارتفاعه بمكاسب 3.5 مليارات درهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، أمس، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.259%، أو ما يعادل 15.83 نقطة، عند مستوى 5946.67 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات، في مقدمتها قطاع الصناعة، إضافة إلى «الاتصالات» و«المرافق العامة» و«السلع الاستهلاكية الكمالية».

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 990.65 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 987.13 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 3.52 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 492.41 مليون درهم، بعد التداول على نحو 289.17 مليون سهم، وتنفيذ 16 ألفاً و378 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 21.07 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 262.11 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 241.04 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«سالك»، و«شعاع كابيتال»، على نسبة 61.75% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 304.08 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 492.41 مليون درهم.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 99.62 مليون درهم، فيما جاء سهم «دو» ثانياً بقيمة تداولات 46.04 مليون درهم، بينما حل سهم «ديوا» ثالثاً بتداولات بلغت 44.84 مليون درهم.

وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» رابعاً من حيث السيولة بنحو 41.52 مليون درهم، بينما جاء سهم «سالك» خامساً بقيمة تداولات 40.81 مليون درهم، وحل سهم «شعاع كابيتال» سادساً بتداولات بلغت 31.25 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.454%، أو ما يعادل 45.32 نقاط، ليغلق عند مستوى 10021.04 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي إلى 2.619 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.61 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 8.5 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.08 مليار درهم، بعد التداول على نحو 389.89 مليون سهم، وتنفيذ 24 ألفاً و690 صفقة.