«دبي المالي» يربح 3.88 مليارات درهم بدعم أسهم «البنوك»

أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.361% عند مستوى 5858.87 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات في مقدمتها قطاع البنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 977.42 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 973.54 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 3.88 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 351.79 مليون درهم، بعد التداول على نحو 141.14 مليون سهم، وتنفيذ 10 آلاف و999 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 26.39 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 156 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 129.61 مليون درهم.

ودعم أداء السوق ارتفاع أسهم أربعة قطاعات في مقدمتها البنوك بـ0.79%، والمرافق العامة بـ0.38%، علاوة على قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بـ1.99%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ1.08%.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«طلبات»، و«إعمار للتطوير»، و«الإسلامية العربية للتأمين - سلامة»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا» على نسبة 70.52% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 248.11 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 351.79 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 126.17 مليون درهم، وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 41.02 مليون درهم، بينما حل سهم «طلبات» ثالثاً بتداولات بلغت 28.49 مليون درهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً من حيث السيولة بنحو 25.75 مليون درهم، بينما جاء سهم «سلامة» خامساً بقيمة تداولات 17.32 مليون درهم، وحل سهم «ديوا» سادساً بتداولات بلغت 9.37 ملايين درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً 0.325%، عند مستوى 9793.64 نقطة، وبلغت رسملة السوق نحو 2.569 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.563 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس الاثنين، بمكاسب جاوزت 6 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.14 مليار درهم، بعد التداول على نحو 377.69 مليون سهم، وتنفيذ 21 ألفاً و535 صفقة.