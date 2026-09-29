البنوك تقود ارتفاعات «دبي المالي» في جلسة بداية الأسبوع

أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.3%، ليلامس مستوى 6000 نقطة عند 5998.33 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات في مقدمتها قطاع البنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 998.84 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 994.42 مليار درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت نحو 4.42 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 588.8 مليون درهم، بعد التداول على نحو 351.12 مليون سهم، وتنفيذ 13 ألفاً و649 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 52.28 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 381.41 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 329.13 مليون درهم.

ودعم أداء السوق ارتفاع أسهم أربعة قطاعات في مقدمتها البنوك بـ0.6%، والمرافق العامة بـ0.42%، علاوة على قطاع الاتصالات بـ0.84%، والسلع الاستهلاكية بـ2.81%.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي «إعمار العقارية»، و«اتحاد إنيرجي القابضة»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«دريك آند سكل إنترناشيونال»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» على نسبة 57.77% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة، بلغ نحو 340.17 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 588.8 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 147.66 مليون درهم، مرتفعاً 0.34 عند 11.72 درهماً للسهم، وجاء سهم «اتحاد إنيرجي القابضة» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 64.74 مليون درهم عند ثلاثة دراهم، بينما حل سهم «الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 55.48 مليون درهم عند 31.32 درهماً للسهم، مرتفعاً 1.35%.

وجاء سهم «بنك دبي الإسلامي» رابعاً من حيث السيولة بنحو 26.85 مليون درهم عند 7.32 دراهم، بينما جاء سهم «دريك آند سكل إنترناشيونال» خامساً بقيمة تداولات 22.79 مليون درهم، وحل سهم «دو» سادساً بتداولات بلغت 22.62 مليون درهم عند 12.04 درهماً للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس عند مستوى 10159.48 نقطة، وبلغت رسملة السوق نحو 2.659 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.07 مليار درهم، بعد التداول على نحو 452.81 مليون سهم، وتنفيذ 19 ألفاً و794 صفقة.