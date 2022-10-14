18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلسة نهاية الأسبوع

نجح 54 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية، أمس، في الصعود واختتام تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، منها 32 سهماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و22 سهماً في سوق دبي المالي.

وتجاوزت سيولة التداول في كلا السوقين قيمة 1.65 مليار درهم في جلسة تُعد الأفضل على مدار الأسبوع.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفاعاً بقيمة 18 مليار درهم، حيث بلغت بنهاية الجلسة تريليونين و817 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و799 ملياراً نهاية جلسة أول من أمس.

وبحسب بيانات السوقين، ارتفع مؤشر «دبي المالي» 0.8% عند مستوى 3377 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 441 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 22 شركة من أصل 33 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت شركتان على ثبات.

وأقفل مؤشر سوق أبوظبي مرتفعاً 0.9% عند مستوى 9742 نقطة، وبتداولات تجاوزت 1.2 مليار درهم.

ومن أصل 58 شركة تم تداول أسهمها ارتفعت أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت سبع شركات على ثبات.

وتعقيباً قال الخبير في أسواق المال، جمال عجاج، لـ«الإمارات اليوم»، إن أداء الأسواق خلال جلسة أمس، يُعد الأفضل على مدار الأسبوع الذي جاء في مجمله متماسكاً، رغم التراجعات الطفيفة، التي تعد مقبولة بالنظر لما تشهده الأسواق العالمية.

وأضاف أن تقلبات الأسواق العالمية والمخاوف الممتدة من استمرار الحرب في أوكرانيا، لا شك أثرت على نفسية المستثمرين، لكن محلياً يوجد هدوء من الجميع، ترقباً لظهور نتائج الشركات للربع الثالث.

وبيّن عجاج أنه خلال جلسة أمس، نجح عدد كبير من الأسهم في الصعود بمستويات متفاوتة بدعم من دخول المحافظ للشراء، لاسيما الأجنبية.