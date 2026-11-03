«دبي المالي» يستهل تعاملات نوفمبر بمكاسب 9.1 مليارات درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، أولى جلسات نوفمبر، مرتفعاً بنسبة 0.643%، بما يعادل 37.1 نقطة، ليغلق عند مستوى 5807.83 نقاط، بدعم من ارتفاع خمسة قطاعات تصدرها العقارات والبنوك.

وصعدت القيمة السوقية لـ«دبي المالي» إلى 966.99 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ957.88 مليار درهم في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي (آخر جلسات أكتوبر)، محققةً مكاسب بلغت نحو 9.11 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم خمسة قطاعات، إذ ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.77%، والبنوك 0.87%، والمرافق العامة 0.81%، والسلع الاستهلاكية الكمالية 3.82%، والسلع الاستهلاكية الأساسية 1.41%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، سيولة جاوزت 507.92 ملايين درهم، بعد تداول نحو 180.57 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14 ألفاً و522 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة هي: «إعمار العقارية»، و«طلبات»، «إعمار للتطوير»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا»، و«العربية للطيران»، على 80.16% من إجمالي سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 407.17 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي 507.91 ملايين درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي، إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 19.9 مليون درهم، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 221.71 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 201.81 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.258%، بما يعادل 24.38 نقطة، ليغلق عند مستوى 9490.72 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 2.491 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.484 تريليون درهم في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، محققةً مكاسب تجاوزت سبعة مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 775.43 مليون درهم، بعد تداول نحو 176.93 مليون سهم، من خلال تنفيذ 20 ألفاً و852 صفقة.