أحمد الدمرداش - دبي

تصدّر سهم بنك دبي الإسلامي نشاط سوق دبي المالي من حيث السيولة، أمس، بنحو 417.24 مليون درهم، مستحوذاً على نحو 38% من إجمالي السوق، بعد أن ارتفع 11.02% عند 8.56 دراهم، وذلك بعد الإعلان أن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعاً، غداً، لاستكشاف وتقييم فرصة للاستحواذ الاستراتيجي، لم يذكر البنك أي تفاصيل متعلقة بها، في حين نقلت وكالة «بلومبيرغ»، عن مصادر لها، بأن جهات رسمية تدرس دمج بنك دبي الإسلامي مع مصرف الإمارات الإسلامي، بهدف إنشاء مؤسسة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمتع بقدرة كبرى على المنافسة عالمياً.

وأوضحت المصادر أن المداولات لاتزال في مراحلها الأولية، ولم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن، مشيرة إلى أن الصفقة المحتملة قد لا تتم في نهاية المطاف.

ويمتلك بنك الإمارات الإسلامي، المملوك بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، أصولاً تتجاوز 158 مليار درهم، في حين تبلغ أصول بنك دبي الإسلامي نحو 427 مليار درهم.

من جهته، أعلن بنك دبي الإسلامي أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعاً، غداً، لاستكشاف وتقييم فرصة استحواذ استراتيجية، في حين قال بنك الإمارات دبي الوطني إن مجلس إدارته سيجتمع في اليوم نفسه للنظر في فرص المعاملات المحتملة والموافقة عليها، ومن المرجح أن تصنف أي صفقة من هذا النوع ضمن كبرى الصفقات المصرفية على مستوى المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

إلى ذلك، أغلق سوق دبي المالي، أمس، تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 1.296% عند أعلى مستوى منذ مطلع مارس الماضي، أو ما يعادل 80.68 نقطة عند مستوى 6306.87 نقاط، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات، هي: البنوك، والاتصالات، والمرافق العامة، والعقارات، وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.056 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.051 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بمكاسب بلغت نحو 5.03 مليارات درهم. ودعم أداء السوق نمو أسهم أربع قطاعات، تَصدّرها البنوك بـ3.22%، والاتصالات بـ1.19%، والمرافق العامة بنسبة 1.07%، إضافة إلى العقارات بـ0.08%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 1.09 مليار درهم، بعد التداول على نحو 335.43 مليون سهم، وتنفيذ 25 ألفاً و207 صفقات.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 125.04 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 380.28 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 255.24 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «بنك دبي الإسلامي»، و«إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أملاك للتمويل»، و«ديار للتطوير» على نسبة 78.12% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس. وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 856.35 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.09 مليار درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.12%، أو ما يعادل 11.73 نقطة، ليغلق عند مستوى 9772.34 نقطة، وبلغت رسملة السوق نحو 2.56 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 870.85 مليون درهم، بعد التداول على نحو 201.29 مليون سهم، وتنفيذ 22 ألفاً و712 صفقة.

%20.3 نمواً في الأرباح بسوق أبوظبي

ارتفع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 20.3% على أساس سنوي لتصل إلى 167.6 مليار درهم.

وسجل السوق معدلاً مرتفعاً للالتزام بمواعيد الإفصاح المالي بلغ 98% من الشركات المدرجة التي يستمر تداول أسهمها بالإفصاح عن بياناتها المالية بعد مراجعتها ضمن المهلة المحددة البالغة 45 يوماً.

• 5 مليارات درهم مكاسب «دبي المالي» في جلسة بداية الأسبوع.