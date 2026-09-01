36.98 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية في أغسطس

أنهت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تعاملات أغسطس الماضي على ارتفاع، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.69%، بينما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.94%، لتسجل أسواق الأسهم المحلية مكاسب تقدر بنحو 36.98 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين، من نحو 3.849 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات يوليو الماضي، إلى نحو 3.886 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أمس (آخر جلسات أغسطس 2026)، موزعة بواقع 2.913 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و973.14 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 38.53 مليار درهم، موزعة بواقع 14.61 مليار درهم في سوق دبي، و23.92 مليار درهم في سوق أبوظبي، وذلك بعد التداول على 10.57 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 765 ألفاً و392 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أغسطس الماضي مرتفعاً بنسبة 0.69% أو ما يعادل 40.07 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 5836 نقطة، وذلك بدعم نمو أسهم خمسة قطاعات تصدرها البنوك والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 960.37 مليار درهم، في آخر جلسات يوليو الماضي، إلى 973.14 مليار درهم في نهاية جلسة أمس (آخر جلسات أغسطس)، ليربح رأس المال السوقي نحو 12.77 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، خلال الشهر الماضي، نمو عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 2.67%، فيما نما قطاع الصناعة بنسبة 2.06%، إضافة إلى قطاع المواد الأساسية الذي سجّل نمواً بنسبة 10.87%، بينما نما قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بـ9.93%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ2.13%.

وخلال أغسطس الماضي، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي، إلى الشراء بصافي استثمار بلغ أكثر من 785 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 6.83 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 6.05 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، سيولة جاوزت 14.61 مليار درهم، بعد التداول على نحو 4.1 مليارات سهم، وتنفيذ 295.28 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق العام «فادجي» خلال تعاملات شهر أغسطس بنسبة 0.94%، أو ما يعادل 92.82 نقطة، ليغلق عند 10453.88 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«أبوظبي للأوراق المالية» من 2.889 تريليون درهم في آخر جلسات يوليو الماضي، إلى 2.913 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس (آخر جلسات شهر أغسطس)، ليربح رأس المال السوقي نحو 24.22 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 23.92 مليار درهم، بعد التداول على نحو 6.46 مليارات سهم، وتنفيذ 470.11 ألف صفقة.

• 38.5 مليار درهم سيولة جذبتها الأسهم المحلية خلال أغسطس.

• التداول على 10.57 مليارات سهم عبر تنفيذ 765.3 ألف صفقة.