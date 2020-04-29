تعرف إلى مواعيد عمل متاجر التجزئة والجملة في سوق الذهب بدبي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بأنه مع إعادة افتتاح سوق ديرة للذهب، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، أخيرا سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعقيم وسلامة المتعاملين بالسوق، لافتة إلى أن متاجر البيع بالتجزئة ستعمل من الساعة 11 صباحًا إلى 9 مساءً فيما ستعمل مكاتب البيع بالجملة من 10 صباحًا إلى 5 مساءً.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبد الله، إن "الجهات المختصة اتخذت تدابير الوقاية اللازمة للتصدي لتفشي فيروس "كوفيد 19" لإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق والمنافذ التجارية، لافتا إلى أن "التجار وأعضاء المجموعة ملتزمون بإجراءات السلامة".

وأشار إلى أنه "من المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة معدلات اقبال متباينة من المتعاملين وخصوصا مع توقعات تسجيل أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بدعم الأسواق العالمية مع زيادة الطلب عليه كملاذ أمن للاستثمار".

وأضاف أنه "وفقًا للمبادئ التوجيهية، ستسمح هذه المرحلة لتجار التجزئة بتوظيف 30٪ من القوى العاملة واستقبال نفس النسبة من العملاء، الأمر الذي سيمكن من الممارسة الصحيحة لمعايير التباعد الاجتماعي، و سيتم توفير المطهرات والأقنعة والقفازات لجميع الموظفين والعملاء لتقليل أي مخاطر داخل المتاجر".

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، شاندو سيرويا، إن "تجار الذهب والمجوهرات سيعملون وفقًا لجميع الإرشادات التي وضعتها حكومة دبي لضمان صحة وسلامة تجار التجزئة والعملاء، وذلك سواء عبر الالتزام بالتوقيتات أو من خلال تطهير قطع المجوهرات، اذ نعمل على جميع المستويات لضمان شعور العملاء بالأمان خلال التسوق".

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