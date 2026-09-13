30.75 درهماً انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال 3 أسابيع

سجلت أسعار الذهب انخفاضات جديدة في الأسواق، للأسبوع الثالث على التوالي، محققة في نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً بقيم راوحت بين ستة و9.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بالأسعار في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي التراجع في قيمة غرام الذهب خلال ثلاثة أسابيع إلى 30.75 درهماً.

وقال مسؤولو متاجر ذهب ومجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن الأسواق تشهد نشاطاً في الطلب على السبائك الذهبية بمختلف الأوزان، بدعم من استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر لثلاثة أسابيع على التوالي، ما حفز العديد من المتعاملين على الشراء، خصوصاً مع كون الانخفاضات جاءت بنسب كبيرة مقارنة بأسعار الذهب خلال أسابيع سابقة، ما عزز من الإقبال على الشراء لأغراض الادخار أو الاستثمار.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الأسواق تشهد تحسناً ونشاطاً في الطلب على السبائك الذهبية بمختلف أوزانها، مع استمرار تسجيل المعدن الأصفر معدلات تراجع في الأسعار بنسب كبيرة، ما حفز المتعاملين على الشراء لأغراض الادخار أو الاستثمار».

وأضاف: «يشجع تراجع الأسعار لأسابيع متتالية، المتعاملين على الشراء، للاستفادة من نسب الانخفاض الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأسواق التي كانت خلال أسابيع سابقة تشهد إقبالاً حذراً من المتعاملين».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليرك، إن «تراجع الأسعار بنسب كبيرة، من المحفزات المؤثرة في استقطاب المتعاملين لشراء السبائك الذهبية بمختلف أنواعها وأوزانها، خصوصاً مع توقع العديد من المتعاملين عودة أسعار المعدن الأصفر للارتفاع بمعدلات أكبر خلال الفترات المقبلة».

وأوضح أن «السبائك هي الأكثر طلباً في الأسواق مع تراجع الأسعار مقارنة بالمشغولات الذهبية، وذلك مع ارتباط الأخيرة بشكل كبير بالمواسم والمناسبات المختلفة، فيما يأتي الطلب على السبائك لأغراض ترتبط بالادخار أو الاستثمار».

في السياق نفسه، اتفق مدير المبيعات في محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، على أن وصول أسعار الذهب إلى معدلات منخفضة مقارنة بالأسعار خلال الأسابيع السابقة، حفز العديد من المتعاملين على الشراء حالياً، لاسيما مع تزايد الثقة في السبائك الذهب لغرض الادخار والاستثمار.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 524 درهماً بانخفاض قيمته 9.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 485.25 درهماً، بتراجع قدره تسعة دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 465.25 درهماً، بانخفاض بلغ 8.75 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 398.75 درهماً، بتراجع بلغ 7.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً إلى 311 درهماً، بانخفاض وصل إلى ستة دراهم.

الذهب عالمياً

استقرت أسعار الذهب، أول من أمس الجمعة، قبل عطلة نهاية الأسبوع، قرب أدنى مستوياتها في أسبوع. وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4318.88 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثاني من سبتمبر. وكانت الأسعار انخفضت بنحو 2% الخميس الماضي، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 4359.50 دولاراً.

بدورها، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 63.48 دولاراً، بينما استقر البلاتين عند 1777.42 دولاراً، وهبط البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1279.25 دولاراً.