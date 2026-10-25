20.5 درهماً انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوع

انخفضت أسعار الذهب بين 12.25 و20.50 درهماً للغرام من مختلف العيارات، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن التراجعات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً انعكست إيجاباً على أسواق الذهب المحلية، مع انتعاش الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية والسبائك بفئات وأوزان متنوعة. وأشاروا إلى أن الانخفاض الأسبوعي يُعد الأكبر منذ نحو أربعة أشهر، ما أسهم في تحفيز الطلب في الأسواق.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 481.5 درهماً، بانخفاض 20.5 درهماً، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 446 درهماً، بتراجع 18.75 درهماً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 427.5 درهماً، بانخفاض بلغ 18.25 درهماً، فيما سجل عيار 18 قيراطاً 366.5 درهماً، بتراجع 15.5 درهماً. وبلغ سعر الغرام من عيار 14 قيراطاً 285.75 درهماً، بانخفاض 12.25 درهماً.

من جانبه، قال تاجر الذهب والمجوهرات، ريكي داهناك: «إن الأسواق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على شراء السبائك وهدايا المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بالتراجعات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر، والتي تُعد من أكبر الانخفاضات الأسبوعية منذ نحو أربعة أشهر».

وأضاف أنه من المتوقع استمرار الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك إذا بقيت الأسعار عند مستويات قريبة من معدلاتها الحالية.

من جهته، قال تاجر الذهب والمجوهرات، مانجي باليك: «إن التراجع الكبير في أسعار الذهب أسهم في تنشيط الطلب في الأسواق المحلية على شراء هدايا المشغولات من مختلف العيارات، إلى جانب السبائك بأوزان متنوعة».

وأوضح أن عدداً من المتعاملين كانوا يترقبون انخفاض أسعار المعدن الأصفر بمعدلات كبيرة للإقبال على الشراء، سواء للسبائك أو هدايا المشغولات الذهبية.

واعتبر تاجر الذهب والمجوهرات، راج باهي، أن انتعاش الطلب في أسواق الذهب خلال الفترة الحالية يُعد من أعلى مستوياته منذ أسابيع، بالتزامن مع تسجيل المعدن الأصفر تراجعات سعرية كبيرة.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار الطلب خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن المشغولات الذهبية من عيار 18 قيراطاً تستحوذ على الحصة الأكبر من الطلب، فيما تتركز معدلات الطلب على السبائك في أوزان 20 و50 غراماً.