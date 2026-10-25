دبي تستعد لافتتاح أول ممشى من الذهب عالمياً قبل نهاية 2026

أفاد حي دبي للذهب بأنه يعتزم افتتاح أول ممشى من الذهب في دبي قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الممشى سيكون الأول من نوعه والأطول عالمياً، وسيُصنع من الذهب عيار 24 قيراطاً.

إلى ذلك، شهدت دبي تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لأثقل زوج من الأقراط الذهبية وأكبر زوج من الأقراط في العالم، من خلال تصميم تقليدي يُعرف باسم «جومكاس»، وصُنع يدوياً.

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة أول بالقطاع التجاري في حي دبي للذهب، راشد الهرمودي، عن خطة لافتتاح أول ممشى من الذهب في دبي قبل نهاية العام الجاري، ليشكل معلماً سياحياً جديداً في الحي.

وقال الهرمودي لـ«الإمارات اليوم»: «إن (الممشى)، المقرر افتتاحه خلال الشهرين المقبلين، سيكون الأول من نوعه والأطول عالمياً، وسيُصنع من الذهب عيار 24 قيراطاً»، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار تعزيز مكانة دبي وجهةً سياحية ومركزاً عالمياً لتجارة الذهب.

وأوضح، على هامش فعالية الإعلان عن تسجيل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أن «الممشى» سيتيح للزوار والسياح السير على طريق ذهبي، ليشكل تجربة سياحية جديدة في حي دبي للذهب.

وأشار إلى الإعلان عن مشروع معرض في الحي يستهدف أن يكون الأكبر لتجارة الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بأن حي دبي للذهب سجل، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، نمواً بنسبة 20% في عدد مكاتب تجارة الذهب بالجملة التي بدأت العمل في الحي، إلى جانب نمو بنسبة 15% في عدد المتاجر الجديدة للذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة.

وأضاف أن أعمال التوسعة مستمرة داخل الحي لمواكبة زيادة الطلب من الشركات العاملة في تجارة الذهب والمجوهرات على إدارة أعمالها من مقارها فيه. وتوقع أن تتراوح معدلات نمو عدد الشركات المنتقلة للعمل في الحي بين 10% و20% خلال العام المقبل، بالتزامن مع توفير مناطق جديدة للمكاتب والمتاجر ضمن خطط التوسعة.

إلى ذلك، سجلت شركة «جوي ألوكاس» للمجوهرات رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لأثقل زوج من الأقراط الذهبية وأكبر زوج من الأقراط في العالم، من خلال تصميم تقليدي متدلٍ يُعرف باسم «جومكاس» (Jhumkas)، وصُنع يدوياً.

وكشف وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أمس، عن الأقراط الذهبية في صالة عرض تابعة لـ«جوي ألوكاس»، في حي دبي للذهب. وقام ممثل رسمي عن موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بتسليم شهادتي الرقمين القياسيين إلى الدكتور جوي ألوكاس وجون بول ألوكاس، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري.

وتحمل الأقراط الذهبية اسم «ساهاسرا مايل»، الذي يعني «ألف طاووس»، واستُلهم تصميمها من طائر الطاووس الذي يُعد رمزاً للرشاقة والفخر والجمال في الثقافة الهندية. ويبلغ الوزن الصافي للزوج من الأقراط المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطاً 16.514 كيلوغراماً، أي ما يزيد على خمسة أضعاف الرقم القياسي العالمي السابق. واستغرق صنع الأقراط الذهبية عدة أشهر من العمل اليدوي المتقن على أيدي نخبة من أمهر الحرفيين لدى «جوي ألوكاس».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوي ألوكاس»، جوي ألوكاس: «إن دبي سجلت إنجازاً عالمياً جديداً بدخول زوج من الأقراط الذهبية موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، بعد تسجيل رقمين قياسيين بوصفه أثقل زوج من الأقراط الذهبية وأكبر زوج من الأقراط في العالم، بتصميم تقليدي متدلٍ».

وأضاف أن «غينيس» اعتمدت الإنجازين رسمياً، وأن القرطين سيُحتفظ بهما بوصفهما تحفة فنية غير مخصصة للبيع، على أن يُعرضا بصورة دائمة في دبي.