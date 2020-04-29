"تعاونية الاتحاد": خطط لافتتاح 6 أفرع ومباحثات لاختيار 17 موقعا جديدا

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن "التعاونية لديها خطط لافتتاح ستة أفرع جديدة، تشمل فرعين قبل نهاية العام الجاري وأربعة أفرع خلال العامين المقبلين"، لافتا إلى أن "التعاونية تجري مباحثات بالتنسيق مع بلدية دبي لاختيار17 موقعا جديدا للتوسع بعملياتها في أسواق دبي".

وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن "الأفرع الجديدة ستواكب نمو الطلب الاستهلاكي في أسواق دبي، كما أنها ستضاعف من مخزونها من مختلف السلع بحلول العام المقبل"، مبينا أن "إجمالي حاملي بطاقة "تميز" لولاء المتعاملين والتخفيضات بالتعاونية بلغ حتى الآن ما يصل إلى 800 ألف متعامل، يمثلون نسبة 89% من إجمالي المبيعات في أفرع التعاونية، لافتا إلى أن " بطاقة "تميز" تنقسم إلى قسمين وهما بطاقة تميز الذهبية وهي مخصصة للمساهمين ويبلغ عددها 36 ألف بطاقة، وباقي البطاقات من النوعية الفضية، وهي متاحة لكافة العملاء".

وأضاف أن "إدارة التعاونية لديها خطط لرفع الخدمات الذكية المقدمة للمتعاملين عبر منصة تطبيقها على الهواتف النقالة، اذ أطلقت منذ بداية العام الجاري نظام الفاتورة الإلكترونية التي تسمح للمتعامل رصد معدلات التسوق واستهلاكه خلال شهر كامل، اذ تساعد الفاتورة الالكترونية على تنظيم عملية الإنفاق لدى المتعاملين"، لافتا إلى أن "التعاونية تستهدف خلال العام المقبل إضافة مزايا جديدة للمتعاملين تتضمن اتاحة مقارنات شهرية وأسبوعية حول شراء المتعاملين ورصد مؤشرات الزيادة أو الانخفاض في الإنفاق".

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