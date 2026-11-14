انخفاضات كبيرة للذهب تنعش الطلب وتعيد المشترين إلى الأسواق

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعات كبيرة بنهاية الأسبوع الماضي، راوحت قيمتها بين 13.5 و22.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد تجار ذهب ومجوهرات بأن المعدن الأصفر سجل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أشهر، ما أسهم في إنعاش الطلب في الأسواق المحلية، وإعادة المتعاملين إلى الشراء، سواء للسبائك أو المشغولات الذهبية، للاستفادة من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأشاروا إلى أن الأسواق تشهد عادةً حالة من الهدوء عقب احتفالات «ديوالي»، إلا أن التراجعات السعرية الكبيرة أعادت تنشيط الطلب بقوة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 468 درهماً، بتراجع قدره 22.5 درهماً مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 433.5 درهماً، بانخفاض 20.75 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 415.5 درهماً، بتراجع 20 درهماً، كما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 356.25 درهماً، بانخفاض 17 درهماً، فيما سجل عيار 14 قيراطاً 277.75 درهماً، بتراجع 13.5 درهماً.

من جانبه، قال تاجر الذهب والمجوهرات، أشوين ديليب، إن «التراجع الكبير في أسعار الذهب أسهم في انتعاش الطلب في الأسواق، وعودة المشترين إلى الإقبال على المشغولات والسبائك والعملات الذهبية للاستفادة من انخفاض الأسعار»، مشيراً إلى أن هذه التراجعات تُعد الأكبر أسبوعياً منذ أشهر عدة.

وأضاف أن الأسواق تشهد عادةً هدوءاً عقب ذروة الطلب خلال احتفالات «ديوالي» أو مهرجان الأضواء، إلا أن الانخفاضات الكبيرة في الأسعار أسهمت في تنشيط الطلب مجدداً.

من جهته، قال تاجر الذهب والمجوهرات، مانجي باليكر، إن «الانخفاضات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً أعادت المشترين إلى الأسواق، مع كون التراجعات السعرية محفزاً على الشراء».

وأضاف أن مختلف منتجات الذهب شهدت إقبالاً لافتاً، إلا أن السبائك استحوذت على الحصة الأكبر من المشتريات، خصوصاً مع توجه عدد من المتعاملين إلى الاستفادة من الأسعار الحالية للشراء بغرض الادخار على المدى الطويل.

وأوضح تاجر الذهب والمجوهرات، علي عمار، أن «المعدن الأصفر سجل أخيراً أكبر تراجع أسبوعي له منذ أشهر عدة، ما انعكس إيجاباً على الأسواق، مع انتعاش الطلب على المشغولات والعملات والسبائك الذهبية».

وأضاف أن الانخفاضات أعادت المشترين إلى الأسواق عقب ذروة الطلب مع بداية احتفالات «ديوالي» مطلع الأسبوع الماضي، واستقطبت بشكل أكبر المتعاملين الراغبين في شراء السبائك لأغراض الادخار، مستفيدين من المستويات السعرية الحالية.

• الأسواق تشهد عادةً هدوءاً عقب ذروة الطلب خلال احتفالات «ديوالي» إلا أن الانخفاضات الكبيرة في الأسعار أسهمت في تنشيط الطلب مجدداً.