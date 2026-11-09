«ديوالي» ينعش الطلب على هدايا الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عقب أسبوعين من الانخفاضات المتتالية، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقِيَم راوحت بين 14 و23.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق له، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقَي دبي والشارقة، و

سجلت أسعار المعدن الأصفر تراجعاً، خلال الأسبوعين السابقين، بقيمة بلغ مجملها 35 درهماً للغرام.

وقال تجار ذهب ومجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من عودة المعدن الأصفر إلى تسجيل ارتفاعات سعرية، فإن ذلك لم يمنع من استمرار الطلب على شراء الهدايا من المشغولات والعملات الذهبية، بدعم من احتفاء متعاملين من جنسيات آسيوية بمهرجان الأضواء المعروف بـ«ديوالي».

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 490.5 درهماً بارتفاع قيمته 23.5 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 454.25 درهماً، بزيادة قدرها 21.75 درهماً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 435.5 درهماً بارتفاع قيمته 21 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 373.25 درهماً بزيادة بلغت 17.75 درهماً، أما سعر الغرام من عيار 14 قيراطاً فبلغ 291.25 درهماً بارتفاع وصل إلى 14 درهماً.

وقال تاجر الذهب والمجوهرات، راج باهي، إن «الأسواق تشهد إقبالاً من متعاملين من جنسيات آسيوية على شراء الهدايا من المشغولات والعملات الذهبية، على الرغم من الارتفاعات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً».

وأضاف أن «الإقبال على الشراء يأتي في ظل الاحتفاء بمناسبة مهرجان الأضواء المعروف بيوم (ديوالي) لدى بعض المتعاملين من جنسيات آسيوية».

من جانبه، اعتبر تاجر الذهب والمجوهرات، أشوين راكي، أن «الارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب لم تؤثر بشكل كبير في حركة الشراء في الأسواق، وذلك مع كون الفترة الحالية تواكب الاحتفال بيوم (ديوالي) لدى المتعاملين من جنسيات آسيوية، الذي يفضل فيه المتعاملون شراء هدايا الذهب لأسرهم».

وأضاف: «ما يدعم استمرار عمليات الطلب في الأسواق أيضاً هو توجه بعض المتعاملين للشراء خلال الفترة الحالية تحوطاً من ارتفاعات سعرية جديدة مقبلة في الذهب، مع كون الحدود السعرية الحالية لاتزال مناسبة للشراء».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة جوي ألوكاس للمجوهرات»، جون بول ألوكاس، إن «الأسواق تشهد بشكل عام نشاطاً في الطلب على شراء هدايا الذهب بمختلف فئاتها خلال (ديوالي)».

وأكد أن «مظاهر الشراء بتلك المناسبة تنعكس إيجابياً على تنشيط معدلات الطلب في الأسواق».