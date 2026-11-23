شهدت أسواق الذهب المحلية، أمس، إقبالاً لافتاً من المتعاملين، مع اصطفاف أعداد كبيرة داخل المتاجر لشراء المشغولات والسبائك الذهبية، والاستفادة من الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها أسعار المعدن الأصفر، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2026.

ورصدت «الإمارات اليوم» ازدحاماً في الأسواق ومواقف السيارات المحيطة بها، مع اصطفاف المركبات بانتظار مواقف شاغرة، واضطرار بعض المتعاملين إلى إيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة والسير إلى المتاجر، كما شهدت أجهزة الصراف الآلي المجاورة طوابير من المتعاملين لسحب مبالغ نقدية بغرض شراء الذهب.

وقال تجار ذهب ومجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن الأسواق تشهد حالياً إقبالاً يعد الأعلى منذ بداية العام، مع توجه متعاملين لشراء مستلزمات الأعراس والمناسبات المقبلة، إلى جانب اقتناء السبائك بغرض الادخار.

وأشاروا إلى أن زيادة الطلب رفعت المبيعات بأكثر من 25% خلال اليومين الماضيين، وعززت المنافسة بين المتاجر عبر عروض البيع من دون مصنعية أو بمصنعية مخفضة.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضات راوحت بين 24.5 و41.5 درهماً للغرام، بحسب العيار، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع السابق له، لتواصل تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويصل إجمالي انخفاض سعر الغرام إلى 64 درهماً خلال أسبوعين.

وقال تاجر الذهب والمجوهرات، خالد الجعشاني، إن «الانخفاضات الكبيرة في أسعار المعدن الأصفر أسهمت في زيادة الإقبال على الأسواق والمتاجر، مع توجه المتعاملين إلى شراء السبائك ومستلزمات الأعراس والمناسبات».

وأضاف أن تزامن تراجع الأسعار مع عطلة نهاية الأسبوع عزز حركة التسوق، وأسهم في زيادة عروض التخفيضات، بما فيها بيع المشغولات من دون مصنعية.

من جانبه، قال مدير محل «سالم الشعيبي للمجوهرات»، علاء الشمري، إن «الإقبال القياسي خلال اليومين الماضيين يرجع إلى رغبة متعاملين في الاستفادة من انخفاض الأسعار لشراء احتياجات الأعراس والمناسبات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن كثيرين أرجأوا قرارات الشراء خلال الفترة الماضية».

وأوضح أن حركة الشراء بدأت تدريجياً، مساء الجمعة الماضي، مع بداية تراجع الأسعار، وبلغت ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى زيادة أعداد المتعاملين داخل المتاجر.

بدوره، قال تاجر الذهب والمجوهرات، جورج عادل، إن «تراجع الأسعار حفز متعاملين على شراء احتياجات المناسبات الأسرية، ورفع أعداد الزبائن داخل المتاجر، كما عزز المنافسة بينها لطرح عروض تشمل البيع من دون مصنعية».

إلى ذلك، واصلت أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي انخفاض سعر الغرام إلى 64 درهماً خلال أسبوعين.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 426.5 درهماً، بانخفاض بلغ 41.5 درهماً مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل عيار 22 قيراطاً 395 درهماً، بتراجع بلغ 38.75 درهماً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 378.75 درهماً بانخفاض 36.75 درهماً، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 324.5 درهماً، بتراجع 31.75 درهماً، فيما سجل عيار 14 قيراطاً 253.25 درهماً، بانخفاض بلغ 24.5 درهماً.