صناعة الذهب الإماراتية تحصد أرقاماً قياسية عالمية بقطع استثنائية

شهدت أسواق الإمارات، خلال الفترات الأخيرة، منافسة بين شركات محلية متخصصة في صناعة وتوريد الذهب، اتجهت خلالها إلى إنجاز وتصنيع قطع ذهبية استثنائية، نجحت من خلالها في تحطيم أرقام قياسية عالمية، وتسجيل أرقام جديدة باسم دولة الإمارات في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

ولم تعد المنافسة بين شركات الذهب والمجوهرات العاملة في الإمارات تقتصر على طرح أحدث التصميمات أو تقديم المشغولات الأعلى قيمة، وإنما اتخذت أخيراً اتجاهاً لافتاً نحو تصنيع وعرض قطع ذهبية استثنائية تستهدف تحقيق أرقام قياسية عالمية.

وقال مسؤولو شركات لصناعة وتوريد الذهب لـ«الإمارات اليوم» إن دولة الإمارات تمكنت - من خلال مجموعة من القطع الذهبية الاستثنائية التي جرى إنجازها محلياً - من تكرار تسجيل اسمها في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عبر تحطيم أرقام عالمية وتسجيل أرقام جديدة بواسطة قطع ذهبية تنوعت في أشكالها وأحجامها وقيمتها.

وأوضحوا أن هذه القطع تمثل نماذج استثنائية تكشف عن تطور قدرات صناعة الذهب في الإمارات، وتعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه عمليات التصنيع والصياغة المحلية، لافتين إلى أن معظم هذه القطع تحمل في تصميماتها دلالات مرتبطة بالهوية الإماراتية، ومعالم الدولة.

وسجلت الإمارات خلال السنوات الأخيرة أرقاماً قياسية في موسوعة «غينيس» من خلال قطع ذهبية استثنائية، أبرزها إنجاز أكبر إطار لوحة في العالم مصنوع من الذهب، إلى جانب أكبر سبيكة ذهبية في العالم بوزن يتجاوز 300 كيلوغرام، وأطول سبيكة ذهبية في العالم، يصل طولها إلى نحو 2.12 متر، فضلاً عن أطول سلسلة ذهبية، بطول 5522 متراً، وتسجيل رقم قياسي لأغلى فستان ذهبي في العالم.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في شركة «العربية للذهب والمجوهرات»، علي أبوالحسن، إن الشركة أنجزت «أكبر إطار لوحة في العالم مصنوع من الذهب عيار 21 قيراطاً»، وحصلت على شهادة من موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية، وسجل العمل باسم «برواز الاتحاد».

وأوضح أن إطار اللوحة الذهبية تم إنجازه وتصنيعه في دولة الإمارات كقطعة استثنائية تعبر عن أبرز المعالم التاريخية والأثرية والحديثة في الدولة، وترمز إلى جوانب متعددة من الهوية الإماراتية، حيث ضم الإطار جامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة في دبي، ودوار الكتاب في الشارقة، فيما يتوسط الإطار صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أبوالحسن أن إطار اللوحة، الذي تم تصنيعه في الشارقة، يمثل عملاً استثنائياً يجسد هوية الإمارات، مشيراً إلى أن الشركة أنجزت كذلك أطول قطعة ذهبية في العالم للمرتعشة التقليدية الإماراتية، وصنعتها من الذهب عيار 21 قيراطاً، إلا أنها لم تسجل حتى الآن في موسوعة «غينيس».

وأشار إلى أن الشركة أنجزت أيضاً قلادة ضخمة مستوحاة من متحف المستقبل، ضمن مجموعة من القطع الاستثنائية التي تعكس تطور قدرات التصنيع وتقدم قطاع الذهب في دولة الإمارات، موضحاً أن هذه الأعمال تمثل قطعاً فنية استثنائية وليست معروضة للبيع.

من جهته، قال مدير التسويق في شركة «الرميزان لتجارة الذهب والمجوهرات»، محمد ذيبان، إن طرح قطع استثنائية من الذهب وتسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة، يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة الذهب في دولة الإمارات، وما حققته من تقدم في مجال صياغة المشغولات الذهبية وفق مواصفات عالمية متقدمة.

ولفت إلى أن الشركة أنجزت أغلى فستان ذهبي في العالم، وتم تسجيله في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، مبيناً أن الفستان يزن أكثر من 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً، فيما تتجاوز قيمته مليون دولار.

وأضاف أن الفستان الذهبي مسجل في موسوعة «غينيس»، باعتباره «أثمن فستان ذهبي في العالم»، مشيراً إلى أن الشركة تحتفظ به باعتباره قطعة ذهبية استثنائية تجسد قدراتها في مجال صناعة وتصميم المشغولات الذهبية.

بدوره، قال مدير إدارة المبيعات في شركة «بي تي سي» الإمارات لصناعة وتوريد الذهب، حسام سليمان، إن الشركة أنجزت أطول سبيكة ذهبية في العالم، وتم تسجيلها في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وأوضح أن طول السبيكة يصل إلى 2.12 متر، فيما يبلغ إجمالي وزنها 30 كيلوغراماً، لافتاً إلى أنها طرحت باعتبارها قطعة ذهبية استثنائية مصنعة من الذهب، وليست مخصصة لأغراض تجارية أو للبيع.

وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «سالم الشعيبي للمجوهرات»، أحمد عنيزان، إن صناعة الذهب الإماراتية أثبتت خلال السنوات الماضية امتلاكها قدرات متطورة في مجال صياغة المشغولات والقطع الذهبية الاستثنائية، بما يمكنها من منافسة المستويات العالمية.

وأكد أن قطاع الذهب والمجوهرات في الإمارات يواصل تطوير قدراته بصورة مستمرة، مع امتلاكه الإمكانات الفنية والتصنيعية التي تتيح له تنفيذ قطع ضخمة وفريدة من نوعها، إلى جانب القدرة على تسجيل مؤشرات وأرقام قياسية جديدة على المستوى العالمي.

أبرز الأرقام القياسية التي حققتها الإمارات في الذهب

• 300.12 كيلوغرام وزن أكبر سبيكة ذهبية في العالم، سجلها مصنع الإمارات للمسكوكات.

• 1.088 مليون دولار قيمة مقدرة لأغلى فستان ذهبي، أنجزته «الرميزان للذهب والمجوهرات».

• 0.770 متر مربع مساحة «برواز الاتحاد» أكبر إطار ذهبي للوحة في العالم.

• 5522 متراً طول أطول سلسلة ذهبية أنجزتها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

• 50 ألف قطعة، أكبر عرض للمجوهرات في العالم سجلته شركة «سالم الشعيبي للمجوهرات».

• 2.12 متر طول أطول سبيكة ذهبية في العالم.