28.5 درهماً انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

واصلت أسعار الذهب انخفاضها نهاية الأسبوع الماضي، متراجعة بين 10.25 و17.5 درهماً للغرام لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليتراجع المعدن الأصفر، للأسبوع الثاني على التوالي، ويصل إجمالي انخفاض سعر الغرام إلى 28.5 درهماً خلال أسبوعين.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر، للأسبوع الثاني على التوالي، وبقيم كبيرة، حفّز الطلب على شراء السبائك بمختلف أوزانها في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، كما أسهم في رفع مستويات الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 499 درهماً، بانخفاض 17.5 درهماً، مقارنة بسعره نهاية الأسبوع السابق. وسجّل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 462 درهماً، بتراجع 16.25 درهماً.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 443 درهماً، بانخفاض 15.5 درهماً. فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 379.75 درهماً، بتراجع 13.25 درهماً. وسجل سعر الغرام عيار 14 قيراطاً 296.25 درهماً، بانخفاض 10.25 دراهم.

وقال مدير التسويق في شركة «الرميزان لتجارة الذهب والمجوهرات»، محمد ذيبان، إن «تراجع أسعار المعدن الأصفر بمعدلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة انعكس إيجاباً على الطلب في الأسواق، من خلال ارتفاع معدلات الإقبال بشكل ملحوظ على السبائك الذهبية بمختلف أنواعها وفئاتها وأوزانها، إضافة إلى نشاط الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة».

وأضاف أن نمو الطلب على شراء السبائك والمشغولات خلال الفترة الأخيرة أسهم بدوره في زيادة التنافسية في الأسواق، ما حفّز الشركات على طرح عروض ومحفزات مختلفة لاستقطاب المتعاملين، إلى جانب طرح طرز وموديلات حديثة تتناسب مع متطلباتهم.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «سالم الشعيبي للمجوهرات»، أحمد عنيزان: «إن مستويات أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تعد محفزة للشراء، سواء للسبائك أو هدايا المشغولات الجديدة بمختلف فئاتها، وهو ما ظهر من خلال نشاط لافت في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة إقبال المتعاملين على شراء السبائك والمشغولات».

وأضاف أن تزايد العروض المطروحة في الأسواق من بعض المتاجر، سواء في صورة تخفيضات على رسوم المصنعية أو عروض أخرى، في إطار المنافسة، إضافة إلى الانخفاضات السعرية، كان من العوامل التي أسهمت في تنشيط الطلب في الأسواق بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

وقال مدير المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجر باليك، إن «استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر، للأسبوع الثاني على التوالي، وبقيم كبيرة، أسهم في زيادة الطلب على السبائك واستقطاب المتعاملين في هذا القطاع، كما أسهم في تنشيط الطلب على هدايا المشغولات الذهبية».