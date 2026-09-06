21 درهماً تراجعاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً بقيم راوحت بين 1.75 وثلاثة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي التراجع في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين إلى 21 درهماً.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن مواصلة الانخفاضات السعرية حفزت المتعاملين على شراء السبائك الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن الطلب لايزال يعد محدوداً لعوامل تتعلق بترقب بعض المتعاملين مزيداً من الانخفاضات، إضافة إلى انشغال المتعاملين بموسم العودة إلى المدارس.

وقال مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «استمرار تراجع أسعار الذهب، حفز الطلب على شراء السبائك من فئات الأوزان الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أنه «وعلى الرغم من عودة الطلب في الأسواق مع تراجع الأسعار، فإن الطلب لايزال محدوداً، مع ترقب عدد من المتعاملين مزيداً من الانخفاضات السعرية خلال الفترات المقبلة».

وأضاف أن «الطلب على المشغولات الذهبية لايزال كذلك محدوداً، فيما يتوقع في حال استمرار الانخفاضات السعرية، أن تشهد الأسواق تحسناً في الطلب على المشغولات خلال الأيام المقبلة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي: «من المعتاد أن تشهد الأسواق خلال فترات الانخفاضات السعرية الكبيرة، تحسناً في الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية، إلا أن الفترة الحالية تشهد طلباً محدوداً على السبائك، لعوامل تتعلق بتأجيل بعض المتعاملين قرارات الشراء مع توقعات بانخفاضات سعرية أكبر، وفقاً لمتغيرات الأسواق الدولية».

ولفت إلى أن «انشغال العديد من المتعاملين بموسم العودة إلى المدارس، وموسم العطلات الصيفية حيث لايزال بعض المتعاملين في عطلات خارجية، من العوامل التي أثرت في الطلب في الأسواق حالياً».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديل أشون، إن «الأسواق تشهد حالياً طلباً على السبائك من الأوزان المتوسطة والصغيرة، بدعم من استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة»، متفقاً على أن «الطلب لايزال محدوداً، بسبب توقع العديد من المتعاملين لتراجع الأسعار خلال الفترات المقبلة».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع 533.75 درهماً، بانخفاض قيمته ثلاثة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 494.25 درهماً، بتراجع قدره 2.75 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 474 درهماً، بانخفاض بلغ 2.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 406.25 دراهم، بتراجع بلغ 2.25 درهم. أما سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فسجل 317 درهماً، بانخفاض وصل إلى 1.75 درهم.