الذهب يرتفع عقب 3 أسابيع من التراجع

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع أول ارتفاع لها عقب ثلاثة أسابيع من الانخفاضات المتتالية، بزيادات راوحت قيمتها بين 2.5 درهم و3.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بالأسعار في نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وكانت أسعار المعدن الأصفر سجلت تراجعاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بقيمة بلغ مجملها 30.75 درهماً للغرام.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إنه كان لارتفاع أسعار الذهب تأثيرات محدودة في الأسواق، خصوصاً ما يتعلق بالطلب على السبائك الذهبية التي استمرت بمعدلات متباينة في منافذ البيع، في حين تعد المشغولات الذهبية الأكثر تأثراً بعودة الأسعار إلى الارتفاع.

وقال مدير المبيعات في محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، إن تأثير الزيادات السعرية للذهب لايزال محدوداً في الأسواق، خصوصاً ما يتعلق بالطلب على السبائك الذهبية التي شهدت استمراراً في الطلب بشكل عام، في حين كانت هناك تأثيرات محدودة على المشغولات الذهبية الجديدة التي تشهد بشكل عام مؤشرات طلب أقل من السبائك خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، قال المدير العام لـ«شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة أسعار المعدن الأصفر للارتفاع عقب ثلاثة أسابيع من الانخفاضات المتتالية كان لها تأثيرات محدودة للغاية في الأسواق، وذلك مع كون المؤشرات العامة للأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها خلال الشهر الماضي».

وأكد أن الطلب على السبائك الذهبية مستمر في الأسواق، خصوصاً على الأوزان المتوسطة والصغيرة، في حين تتركز مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة في القطع الصغيرة بشكل عام، لافتاً إلى أن «الطلب على المشغولات الذهبية يتأثر بشكل أسرع من السبائك لاختلاف أغراض الشراء ونوعية المتعاملين».

في السياق نفسه، اتفق مدير المبيعات في محل «أمبر لتجارة الذهب والمجوهرات»، أشوين سول، على أن «ارتفاع أسعار الذهب مجدداً بعد فترة تراجع لم يكن له تأثيرات كبيرة ملحوظة في الأسواق»، مشيراً إلى أن «المتعاملين في الأسواق ينقسمون وفقاً لتوجهات الشراء، فالبعض يفضل الشراء عند بدء الارتفاع تحوطاً من حدوث زيادات سعرية جديدة بمعدلات كبرى.

وأضاف أن «هناك متعاملين يفضلون تأجيل قرارات الشراء، خصوصاً في قطاع المشغولات الذهبية، ترقباً لتراجعات سعرية جديدة محفزة بشكل أكبر على الشراء، خصوصاً في حال عدم ارتباط الشراء بمناسبات تضطرهم لذلك بشكل فوري».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، 527.5 درهماً بارتفاعات قيمتها 3.5 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 488.5 درهماً بزيادة قدرها 3.5 دراهم، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 468.5 درهماً بارتفاع بلغ ثلاثة دراهم. كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 401.5 درهم بزيادة بلغت 2.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً إلى 313.25 درهماً بارتفاع بلغ 2.5 درهم.