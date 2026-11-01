انخفاضات قياسية لأسعار الذهب تصل إلى 35 درهماً للغرام خلال أسبوعين

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفاضات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت إلى 35 درهماً للغرام، ما أسهم في تنشيط إقبال المتعاملين على الأسواق للاستفادة من التراجعات السعرية.

وتراجعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين 8.5 و14.5 درهماً للغرام، لمختلف العيارات، مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي التراجع خلال الأسبوعين الماضيين إلى 35 درهماً للغرام.

وأفاد تجار ذهب ومجوهرات لـ«الإمارات اليوم» بأن الانخفاضات الكبيرة والقياسية للمعدن الأصفر أسهمت في عودة المشتريات التي أرجأها العديد من المتعاملين خلال فترات سابقة، ما عزز تنافسية الأسواق، ونشّط الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية بمعدلات كبيرة، خصوصاً أن الانخفاضات الأخيرة تتيح للمستهلكين شراء كميات أكبر من الذهب بالمبالغ المالية نفسها، مقارنة بالمستويات السعرية السابقة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 467 درهماً، بانخفاض قدره 14.5 درهماً مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 432.5 درهماً، بتراجع قدره 13.5 درهماً. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 414.5 درهماً، بانخفاض بلغ 13 درهماً. كما سجل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 355.5 درهماً، بتراجع بلغ 11 درهماً، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 14 قيراطاً 277.25 درهماً، بانخفاض وصل إلى 8.5 دراهم.

وقال تاجر الذهب والمجوهرات، ديلي سونيل، إن «تسجيل أسعار الذهب انخفاضات متواصلة وبمعدلات كبيرة أسهم في تنشيط حركة الشراء في الأسواق، ودعم المنافسة بين متاجر الذهب والمجوهرات، خصوصاً في قطاع السبائك والعملات الذهبية، التي تستقطب اهتمام المستهلكين الباحثين عن فرص للادخار والاستفادة من التراجعات السعرية».

وأوضح أن «الانخفاضات الكبيرة استقطبت العديد من المتعاملين الذين كانوا يؤجلون الشراء خلال فترات سابقة، سواء لمنتجات السبائك أو المشغولات الذهبية».

من جهته، قال تاجر الذهب والمجوهرات، جاي دهكن، إن «تراجع الأسعار بمعدلات تُعد الأكبر منذ أشهر طويلة له تأثيرات إيجابية في الأسواق، عبر تحفيز العديد من المتعاملين على الشراء خلال الفترة الحالية، خصوصاً منتجات السبائك التي تستحوذ على نسبة كبيرة من عمليات الإقبال».

وأضاف أن «ارتفاع نشاط الطلب يعزز بدوره تنافسية المتاجر، من خلال تقديم تسهيلات وتخفيضات على المصنعية، إلى جانب عروض مختلفة لاستقطاب المتعاملين وزيادة حصصها السوقية من المبيعات، خلال فترات الانتعاش التي تشهدها الأسواق حالياً».

وقال تاجر الذهب والمجوهرات، محمد عمار، إن «الأسواق تشهد حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على شراء منتجات الذهب، سواء المشغولات أو السبائك، عقب الانخفاضات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر، والتي دفعت العديد من المتاجر إلى تقديم تخفيضات وتسهيلات لاستقطاب المتعاملين، كما عززت توجه العديد منهم، ممن كانوا يؤجلون عمليات الشراء خلال الفترة السابقة، إلى اقتناء منتجات السبائك والمشغولات حالياً».

وأوضح أن «من بين العوامل التي أسهمت في انتعاش الأسواق خلال الفترة الحالية أن الانخفاضات الأخيرة، التي جاءت بمعدلات كبيرة، تتيح للمستهلكين شراء كميات أكبر من الذهب بالمبالغ المالية نفسها، مقارنة بالمستويات السعرية السابقة»، لافتاً إلى أن «السبائك تستحوذ حالياً على الحصة الأكبر من عمليات الشراء، مقارنة بالطلب على المشغولات الذهبية».