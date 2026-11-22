سجلت أسعار الذهب انخفاضات ملحوظة بنهاية الأسبوع الماضي، راوحت بين 24.5 و41.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، لتواصل تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي انخفاض بلغ 64 درهماً للغرام خلال أسبوعين.

وقال تجار ذهب ومجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن الأسعار سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، وأكبر تراجع أسبوعي لها منذ أكثر من عام، مشيرين إلى أن الانخفاضات عززت الإقبال على الشراء في الأسواق، سواء على السبائك أو المشغولات الذهبية، مع توجه متعاملين إلى الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية، وسط توقعات بعودة المعدن الأصفر إلى الارتفاع.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 426.5 درهماً، بتراجع قدره 41.5 درهماً مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام عيار 22 قيراطاً 395 درهماً، بانخفاض 38.75 درهماً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 378.75 درهماً، بتراجع 36.75 درهماً، فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 324.5 درهماً، بانخفاض 31.75 درهماً. وسجل الغرام من عيار 14 قيراطاً 253.25 درهماً، بتراجع 24.5 درهماً.

وقال تاجر الذهب والمجوهرات، جاي دهكان، إن «المعدن الأصفر سجل انخفاضات سعرية كبيرة أوصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، ما أسهم في زيادة الإقبال على الشراء في الأسواق خلال الفترة الأخيرة». وأوضح أن عدداً كبيراً من المتعاملين يتجهون حالياً إلى شراء المشغولات والسبائك، مع استحواذ السبائك على الحصة الأكبر من الطلب، خصوصاً في ظل توقعات بعودة أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال الفترات المقبلة.

من جهته، قال تاجر الذهب والمجوهرات، راكيش داهناك، إن «التراجع الكبير في الأسعار انعكس على حركة الطلب في الأسواق»، مشيراً إلى أن الانخفاضات المسجلة خلال الأسبوع الماضي تعد الأكبر على أساس أسبوعي منذ أكثر من عام، فيما وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام.

وأضاف أن «الطلب على الذهب يشهد ارتفاعاً، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويشمل المشغولات والسبائك والعملات الذهبية، في ظل تنوع احتياجات المتعاملين».

بدوره، قال تاجر الذهب والمجوهرات، محمد عمار، إن «الإقبال على الشراء يرتبط برغبة متعاملين في الاستفادة من الانخفاضات السعرية الحالية، واقتناص فرص الشراء، إلى جانب توقعاتهم بعودة الأسعار إلى الارتفاع مجدداً».