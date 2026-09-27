الذهب ينخفض حتى 11 درهماً للغرام

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات سعرية بقيم راوحت بين 6.75 دراهم و11 درهماً للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع أسعار المعدن الأصفر بنسب كبيرة عقب الزيادات التي سجلتها الأسبوع السابق، دعمت إقبال المتعاملين على شراء السبائك الذهبية من مختلف الفئات والأوزان.

وقال مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، راكيش داهناك: «إن عودة أسعار الذهب للتراجع مجدداً كان لها تأثيرات إيجابية في الأسواق، عبر تحفيز المتعاملين على شراء السبائك الذهبية من مختلف الفئات والأوزان، نظراً للقيمة الكبيرة التي خسرها الذهب».

وأضاف أن «إقبال المتعاملين وبشكل فوري، للاستفادة من تراجع الأسعار، يأتي في ظل توقعات سوقية بعودة أسعار الذهب للارتفاع بمعدلات كبيرة خلال الأشهر المقبلة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمر لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون: «إن الأسواق تشهد تحسناً لافتاً في الإقبال على شراء الذهب، مع تسجيله تراجعاً محفزاً في الأسعار أخيراً».

وأكد أن «السبائك الذهبية تعد من الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة في الأسواق، مقابل المشغولات الذهبية التي تشهد طلباً حذراً يرتبط بالمناسبات والمواسم، ومتغيرات الأسعار وترقب المتعاملين لمزيد من التراجع للشراء، خصوصاً في حال عدم الارتباط بمناسبات أسرية تضطرهم للشراء الفوري».

في السياق نفسه، لفت مسؤول المبيعات في محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إلى أن العديد من المتعاملين يفضلون شراء السبائك الذهبية حالياً، للاستفادة من التراجع السعري الذي سجله المعدن الأصفر، وفي إطار عمليات الشراء لأغراض الادخار أو الاستثمار، فيما تعتمد عمليات الشراء لدى المتعاملين في قطاع المشغولات الذهبية على الحاجة للشراء كهدايا في المناسبات المختلفة.

وأشار إلى أن الطلب في قطاع المشغولات حالياً يتركز على المنتجات المصنعة من عيار 18 قيراطاً، وبحصص كبيرة، مقارنة بعيارات الذهب الأخرى.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 516.5 درهماً بانخفاض قيمته 11 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 478.25 درهماً بتراجع قدره 10.25 دراهم.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 458.5 درهماً بانخفاض بلغ 10 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 393 درهماً بانخفاض بلغ 8.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 306.5 دراهم بانخفاض وصل إلى 6.75 دراهم.