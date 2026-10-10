أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 6 دراهم للغرام

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع أول ارتفاع لها بعد أسبوعين من التراجعات المتتالية، بزيادة راوحت بين 3.75 و6.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد تراجعت خلال الأسبوعين السابقين بإجمالي بلغ 28.5 درهماً للغرام.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن عودة الأسعار إلى الارتفاع عززت الطلب على السبائك الذهبية، في ظل تزايد ثقة المتعاملين بإمكانية مواصلة الأسعار ارتفاعها، وتفضيلهم الشراء عند المستويات الحالية، خصوصاً أنها لاتزال منخفضة مقارنة بالأسعار قبل موجة التراجعات الأخيرة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 505.5 دراهم، بزيادة قدرها 6.5 دراهم مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 468 درهماً، بارتفاع ستة دراهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 448.75 درهماً، بزيادة بلغت 5.75 دراهم. كما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 384.75 درهماً، مرتفعاً خمسة دراهم. فيما سجل عيار 14 قيراطاً 300 درهم، بزيادة قدرها 3.75 دراهم.

وقال مدير إدارة المبيعات في شركة «بي تي سي» الإمارات لصناعة وتوريد الذهب، حسام سليمان، إن «الأسواق تشهد حالياً طلباً مرتفعاً على السبائك الذهبية، رغم التغيرات السعرية للمعدن الأصفر»، مشيراً إلى أن الأسعار لاتزال عند مستويات محفزة للشراء، حتى مع تسجيل ارتفاعات محدودة، بعد تراجعات أكبر خلال الأسابيع السابقة.

وأضاف أن «الارتفاعات الأخيرة عززت ثقة المتعاملين بإمكانية مواصلة أسعار الذهب الصعود، ما يشجعهم على شراء مزيد من السبائك تحسباً للاضطرار إلى شرائها بأسعار أعلى في حال تسجيل زيادات أكبر».

من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة «العربية للذهب والمجوهرات»، علي أبوالحسن، إن «الطلب على شراء منتجات الذهب المختلفة، سواء السبائك أو المشغولات، يشهد زيادة خلال الفترة الحالية، نظراً إلى أن الأسعار لاتزال منخفضة مقارنة بمستوياتها خلال الأشهر السابقة».

وأوضح أن الطلب لم يعد مقتصراً على شراء الذهب لأغراض الهدايا والزينة، بل امتد إلى الادخار، للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية، في ظل تزايد توقعات المتعاملين باستمرار ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «الزيادات الأخيرة في أسعار الذهب لاتزال محدودة مقارنة بالتراجعات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسابيع السابقة»، مشيراً إلى أن ذلك لم يمنع المتعاملين من مواصلة شراء السبائك.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار عزز توجه بعض المتعاملين إلى الشراء، تحسباً لزيادات أكبر خلال الفترة المقبلة.