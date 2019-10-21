"إعمار للضيافة" تفتتح فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار للضيافة عن افتتاح فندق "العنوان فاونتن فيوز" بدبي، أبوابه صباح أمس، لاستقبال الضيوف وذلك تزامناً مع بدء العدّ التنازلي لعام على انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي".

ويُعدّ هذا الفندق أحدث إضافة إلى مجموعة "العنوان للفنادق والمنتجعات" التي أطلقتها مجموعة إعمار للضيافة، ويقع وسط مركز مدينة دبي، ويضم ثلاثة أبراج تضفي مزيداً من الروعة على أفق المدينة الساحر، الأمر الذي يمنحه إطلالة على برج خليفة ونافورة دبي الراقصة.

كما يبعد مسافة 15 دقيقة عن مطار دبي الدولي، وعلى مسافة خطوات معدودة عن دبي مول. تتراوح مساحة غرفه وأجنحته الفاخرة ما بين 50 و 332 متراً مربعاً.

يُمكن للضيوف الاختيار من بين ستة مطاعم والتي تحمل أسلوب فنادق ومنتجعات العنوان، ومنها مطعم "ذا ريستورانت" و"ذا كافيه" و"ذا باتيسيير".

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة والاستجمام بالقرب من برك السباحة الخارجية الثلاثة - إحداها مخصصة للعائلات بمساحة 98 مترا، وأخرى مخصصة للكبار، والثالثة مخصصة للصغار. أما مركز اللياقة البدنية فهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات من "Technogym"، ويتوفر فيه استديو خاص باليوغا.

أما الضيوف الصغار الذين تقلّ أعمارهم عن 12 سنة، فيمكنهم الاستمتاع بنادي "Qix"، الذي يقدم طيفاً واسعاً من البرامج التفاعلية الممتعة، الألعاب التعليمية والحرف اليدوية تحت إشراف طاقم من المختصين المحترفين.

يمتاز فندق "العنوان فاونتن فيوز" بموقعه الاستراتيجي على مقربة من إعمار سكوير، ومركز دبي المالي العالمي وغيرها من مراكز الأعمال الرئيسية. تضمّ كافة قاعات الاجتماعات في الفندق مساحات ذكية مصممة وفق أحدث التقنيات.

يُعدّ فندق "العنوان فاونتن فيوز"، إضافة جديدة لمجموعة فنادق ومنتجعات العنوان في دبي؛ وتضم: العنوان وسط المدينة، العنوان دبي مول، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مارينا، القصر وسط المدينة، والعنوان مونتغومري.