«روّاد التواصل الاجتماعي العرب» تستعرض دور المنصات الرقمية في النهوض بالمجتمعات العربية

في إطار الأجندة المكثفة للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي، التي ينظّمها نادي دبي للصحافة برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تناقش «قمة روّاد التواصل الاجتماعي العرب»، المنصة الرائدة المعنية باستشراف مستقبل التواصل الاجتماعي عربياً، كيفية زيادة التأثير الإيجابي لصُنّاع المحتوى، وتعزيز المسؤولية الرقمية.

وقالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي: «منذ انطلاق القمة في 2015، واصل نادي دبي للصحافة بالتعاون مع أهم صُنّاع المحتوى في المنطقة، مساعيه للوصول بالمحتوى العربي إلى أفضل مستوياته ليحمل رسالة ذات أثر إيجابي ملموس في المجتمعات العربية، ونحن مستمرون في تعزيز إسهام القمة كمنصة فعّالة لتبادل الخبرات، ومد جسور التعاون للوصول إلى محتوى عربي أكثر ابتكاراً ومسؤولية وتأثيراً».

بدورها، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي، مريم الملا: «نعمل في النسخة المقبلة من قمة روّاد التواصل الاجتماعي العرب على تقديم تجربة أكثر تركيزاً وثراءً، بمشاركة نخبة من أبرز روّاد التواصل الاجتماعي وصنّاع المحتوى والخبراء، لمواكبة مستجدات التواصل الرقمي سريع التطور، بأفكار قابلة للتطبيق، بما يعزّز مكانة القمة كمنصة تجمع أصحاب التأثير والخبرة وتفتح آفاقاً جديدة أمام مستقبل صناعة المحتوى العربي».

وتستضيف القمة رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، محمد الكويتي، في جلسة بعنوان «الإعلام وحروب الجيل الخامس»، ويحاوره الإعلامي في «سكاي نيوز عربية»، سامي قاسمي، كما تُعقد جلسة بعنوان «أدوات صناعة المحتوى المؤثر» يتحدث فيها صُنّاع المحتوى: رواء الجلاد، وعمر قصقص، ومصعب التويجري، وتدير النقاش نورهان أبوسمرة، صحافية مالية في «مونيفاي»، ويتحدث في جلسة بعنوان «الانتشار بلا حدود عبر المنصات الرقمية»، مجموعة من صانعات المحتوى هُن: صبا شمعة، وعبير الصغير، وإسراء نبيل، ويحاورهن صانع المحتوى وليد المصراتي.

كما تُعقد ضمن أجندة قمة رواد التواصل، جلسة تحت عنوان «أمازون: ما الذي يستحق اهتمامك؟»، ويشارك فيها المدير العام «أمازون آد» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، رايان كراكي.

وضمن أعمال القمة، تُعقد جلسة عنوانها «الطبيب أم المؤثر.. من نصدّق؟»، يشارك فيها استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أنور الحمادي، واستشاري الأمراض الجلدية الدكتور طلال المحيسن، والطبيب وصانع المحتوى الدكتور منذر الهريني.

وستُعقد جلسة عنوانها «التأثير يبدأ بالمعرفة» يتحدث خلالها صُنّاع المحتوى: إيمان النعيم، وعبدالله عنان، وعيسى الحبيب، وتدير الجلسة المدير التنفيذي في «إدراك ميديا»، سارة الرفاعي.

كما تُعقد جلسة بالتعاون مع «تيك توك» عنوانها: محركات الاقتصاد الرقمي.. تـأثير «تيك توك»، تتحدث فيها المدير العام الإقليمي، لشؤون العمليات - تيك توك، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كندة إبراهيم.

وضمن اليوم الختامي للقمة، تُعقد جلسة عنوانها «توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى» بمشاركة صُنّاع المحتوى: حسن ثامر، وحكم القيقي، وسارة يونس، ويدير الحوار مدير الخدمات الإبداعية - مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، عبدالله الشرهان.

وضمن تساؤل تطرحه قمة روّاد التواصل الاجتماعي العرب، من خلال جلسة تُعقد تحت عنوان «كيف تؤثر منصات التواصل على قراراتنا الاقتصادية؟»، يتحدث كلٌ من: الخبيرة في الاقتصاد والتمكين المالي، سماح الهاجري، وصانع المحتوى الاقتصادي مهند الوادية، وصانع المحتوى أحمد الجمل، والخبير الاقتصادي أحمد عنيزان، وتحاورهم الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام، هند النقبي.

وفي جلسة بعنوان «صناعة المحتوى الترفيهي بين العفوية والتخطيط»، يشارك في الحديث صُنّاع المحتوى: حسين بن محفوظ، وبيكي كسوري، وأحمد أبوالرب، وأحمد شريف، وتحاورهم صانعة المحتوى جويس عقيقي.

وتنظّم قمة روّاد التواصل الاجتماعي العرب في ختام أعمالها جلسة بعنوان «نجومية ما بعد الصافرة»، تستضيف صُنّاع المحتوى الرياضي بلال الحداد، ومحمد النوفلي، والإعلامي في «إم بي سي» مصر، إبراهيم فايق، ويدير الجلسة الإعلامي وصانع المحتوى، جاسم الشحيمي.