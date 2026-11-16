أبوظبي.. مشاريع سكنية تحمل علامات فندقية بـ 8 مليارات درهم

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة»، و«شركة العين لإدارة الأصول»، الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن خطط لتطوير مجموعة من المشاريع السكنية التي تحمل علامات فندقية في أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم، وبمساحات تصل إلى نحو 4.7 ملايين قدم مربعة.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بحضور المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لـ«شركة إعمار العقارية»، محمد علي راشد العبار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العين لإدارة الأصول، سلطان خلفان الكتبي.

ويأتي الإعلان امتداداً لشراكة استراتيجية تجمع الجانبين منذ عام 2016، والتي أثمرت عن تطوير مشروع «منتجع العنوان بيتش» في دبي، قبل أن تتوسع لاحقاً مع إطلاق مشروع «فيدا ريزيدنسز جزيرة السعديات»، الذي شهد دخول علامة «فيدا» إلى أبوظبي للمرة الأولى.

وبحسب البيان، تشمل المرحلة المقبلة من الشراكة تطوير خمسة مشاريع سكنية تحمل العلامات الفندقية التابعة لـ «مجموعة إعمار للضيافة» في أبوظبي، بما في ذلك: «العنوان»، و«بالاس»، و«فيدا»، في خطوة تعزز حضور المجموعة في العاصمة. وستستقطب هذه المشاريع علامات فندقية عالمية إلى مجموعة من المواقع الساحلية المتميزة، لتقدم تجارب سكنية جديدة تعكس معايير الخدمة والجودة وأسلوب الحياة التي تشتهر بها «مجموعة إعمار للضيافة.»

وقال المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لـ «إعمار»، محمد علي راشد العبار: «نرى فرصاً واعدة لتوسيع محفظة (مجموعة إعمار للضيافة) من المشاريع السكنية ذات العلامات الفندقية في أبوظبي. وانطلاقاً من شراكتنا مع (العين لإدارة الأصول)، نتطلع إلى تقديم المزيد من علاماتنا الفندقية في العاصمة، وتطوير مجتمعات سكنية متميزة تجسّد التزامنا بالتصاميم الاستثنائية والجودة العالية والخدمات الراقية وتجارب السكن المستوحاة من عالم الضيافة».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين لإدارة الأصول، سلطان خلفان الكتبي: «تطورت شراكتنا مع (إعمار) على مدى السنوات الماضية لتصبح تعاوناً استراتيجياً طويل الأمد، يجمعنا فيه طموح مشترك لتقديم تجارب عقارية متميزة».

وأضاف: «منذ مشروعنا الأول في عام 1620، وصولاً إلى إطلاق مشروع (فيدا ريزيدنسز جزيرة السعديات)، ودخول علامة (فيدا) إلى أبوظبي، أثبتت هذه الشراكة قدرتها على تحقيق قيمة مضافة من خلال الجمع بين معرفتنا العميقة بالسوق المحلية وخبرة إعمار العالمية في قطاع الضيافة».

وأضاف: «يمثل إعلان اليوم انطلاقة لمرحلة جديدة ومهمة في مسيرة تعاوننا، ويؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه أبوظبي، من خلال تطوير مشاريع سكنية تحمل علامات فندقية عالمية في عدد من أبرز المواقع في العاصمة. ونعمل معاً على إنشاء مجتمعات سكنية توفر قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين، وتسهم في دعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي».