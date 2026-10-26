65 مليون درهم حصيلة المزاد العلني لأرقام المركبات المميزة في دبي

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ 121 لأرقام لوحات المركبات المميزة، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، السبت، 65 مليون و721 ألف درهم.

وحقق الرقم CC44 القيمة السعرية الأعلى في المزاد، إذ بيع بـ 6 ملايين و720 ألف درهم، تلاه الرقم BB18 بـ 6 ملايين و620 ألف درهم، ثم الرقم BB80 بـ 5 ملايين و900 ألف درهم، والرقم BB117 بمليون و16 ألف درهم.

وتؤكد النتائج التي حققها المزاد، نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، إذ تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة للراغبين في اقتناء الأرقام المميزة التي تحمل قيمة رمزية بالنسبة لأصحابها، وقد طرحت الهيئة في مزادها العلني الــ 121، الذي جرت فعالياته في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، 60 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الرموز: AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ.