«وَتَواصَوا بالمَرْحمة».. عنوان خطبة الجمعة في مساجد الدولة غداً

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن عنوان خطبة الجمعة غداً سيكون: «وَتَواصَوا بالمَرْحمة»، في جميع مساجد الدولة.

وتتناول الخطبة أهمية التواصي بالرحمة بوصفها قيمة إنسانية وإيمانية عظيمة، وتعزيز معاني التراحم والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، وترسيخ الرحمة في التعامل مع الآخرين، من خلال الإحسان إلى المحتاجين، ورعاية الضعفاء، والعطف على الصغار، واحترام كبار السن، ومساعدة أصحاب الهمم.