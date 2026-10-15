الفنادق الفاخرة في دبي تُقيّد حجوزات رأس السنة الميلادية بعدد الليالي

أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم» لأسعار الإقامة في مجموعة من الفنادق الفاخرة في دبي، ليلة رأس السنة الميلادية 2027، أن الحجوزات في عدد من المنشآت الفندقية تخضع لشروط إقامة بحد أدنى يراوح بين ليلتين و7 ليالٍ.

ورصد مسح للمواقع الشبكية للفنادق، أمس، تفاوتاً في الأسعار وأنواع الغرف والأجنحة، إذ تختلف الكُلفة بحسب مساحة الوحدة الفندقية، وإطلالتها، والخدمات التي تشملها، فضلاً عن اختلاف الحد الأدنى لعدد ليالي الإقامة، حيث توفر هذه المنشآت خيارات متعددة لاستقبال العام الجديد، تجمع بين إقامة شاطئية، وإطلالات على أفق المدينة، وأجنحة واسعة وفلل الخاصة، إلى جانب باقات تجمع الإقامة وتجارب الطعام المرتبطة بليلة رأس السنة.

قائمة الفنادق

وتشمل قائمة الفنادق الفاخرة التي شملها المسح: «جميرا القصر»، و«جميرا مرسى العرب»، و«مساكن جميرا مرسى العرب»، و«رويال أتلانتس»، و«بولغري»، و«ون آند أونلي رويال ميراج»، و«فورسيزونز جميرا»، و«العنوان وسط دبي». وأظهر المسح أن شروط الإقامة لا تتطابق بين الفنادق، إذ راوحت المدد الواردة في البيانات الأولية بين ليلتين على الأقل حتى سبع ليالٍ.

وتكشف أسعار الإقامة خلال فترة رأس السنة الميلادية عن تفاوت كبير في كُلفة قضاء عطلة رأس السنة الميلادية، إذ تبدأ الأسعار من آلاف الدراهم لليلة الواحدة، وقد ترتفع إلى عشرات الآلاف غير شاملة للرسوم والضرائب، خصوصاً في الأجنحة والغرف العائلية والوحدات السكنية الفاخرة.

وشمل المسح أسعار الإقامة خلال فترة تمتد من اليومين السابقين لليلة رأس السنة الميلادية، وصولاً إلى الأيام الأربعة الأولى من العام الجديد، مع اختلاف تواريخ الإقامة، وفترات الحجز بين فندق وآخر، وفق الخيارات المتاحة وشروط الحد الأدنى للإقامة.

«فندق جميرا القصر»

ووفقاً للمسح، تتنوع خيارات الإقامة في فندق «جميرا القصر» خلال فترة رأس السنة بين «الغرف العربية»، والغرف المطلة على البحيرة والمحيط، إلى جانب الغرف العائلية. وبحسب بيانات الموقع الشبكي، يبدأ سعر الإقامة لليلة واحدة في «غرفة ديلوكس عربية» من نحو 8400 درهم، بإجمالي سعر إقامة لمدة خمس ليالٍ من 42 ألفاً و275 درهماً، فيما يرتفع الإجمالي إلى 43 ألفاً و463 درهماً لغرفة «ديلوكس لاغون»، و44 ألفاً و793 درهماً لغرفة «ديلوكس مطلة على البحر»، فيما يصل إلى 52 ألفاً و535 درهماً لـ«غرفة عربية عائلية».

«جميرا مرسى العرب»

من جانبه، يقدم فندق «جميرا مرسى العرب» خيارات إقامة تشمل غرفاً بإطلالات على «المارينا» و«المحيط»، إضافة إلى فئات عائلية ووحدات من غرفتَي نوم، مع حد أدنى للإقامة ليلتين خلال الفترة المحددة.

ويبدأ متوسط سعر الليلة الواحدة من 17800 درهم بإجمالي 35 ألفاً و760 درهماً لغرفة من فئة «مارينا ديلوكس» لمدة ليلتين، يرتفع إلى 36 ألفاً و710 دراهم لغرفة مطلة على «المارينا». وتشمل الخيارات الأكبر غرفة عائلية من غرفتَي نوم بإطلالة على «المارينا» بسعر يبدأ من 62 ألفاً و75 درهماً، وغرفة عائلية من غرفتَي نوم بإطلالة على المحيط بسعر 67 ألفاً و775 درهماً، وجناحاً عائلياً من غرفتَي نوم بإطلالة على «المارينا» بسعر 75 ألفاً.

«مساكن جميرا»

أما «مساكن جميرا مرسى العرب» فتستهدف النزلاء الراغبين في وحدات سكنية أوسع، مع خيارات تختلف بحسب الإطلالة. ووفق البيانات الواردة في المسح، يبلغ الحد الأدنى للإقامة سبع ليالٍ، فيما تبدأ الأسعار الإجمالية المدرجة من 75 ألفاً و946 درهماً لمسكن من غرفة نوم واحدة لسبع ليالٍ.

ويرتفع السعر إلى 78 ألفاً و606 دراهم للمسكن ذي الإطلالة على المدينة، و80 ألفاً و601 درهم للمسكن المطل على «المارينا»، و83 ألفاً و926 درهماً للمسكن ذي الإطلالة على «برج العرب»، أما المسكن المطل على المحيط، فقد ورد سعره عند 85 ألفاً و921 درهماً.

«رويال أتلانتس»

في السياق نفسه، أظهر المسح الخاص بفندق «رويال أتلانتس» إلى إقامة دنيا مدتها خمس ليالٍ على الأقل، وتتضمن الأسعار التي رصدها المسح في الفندق باقات متنوعة، تشمل إفطاراً يومياً، وتجربة عشاء ليلة رأس السنة. ووفق البيانات، يبلغ السعر المدرج لليلة الواحدة 8305 دراهم لغرفة مخصصة لشخصين ليلة واحدة، و9225 درهماً لغرفة أوسع، فيما يرتفع السعر إلى 10 آلاف و190 درهماً لفئة غرف «رويال»، و11 ألفاً و265 درهماً لفئة «رويال كلوب كوين».

أما الأجنحة، فيبلغ السعر المدرج لجناح «سكاي فيو» 16 ألفاً و395 درهماً لليلة، وجناح «سكاي تيراس» 19 ألفاً و150 درهماً، فيما يصل سعر الغرفة العائلية إلى 20 ألفاً و570 درهماً.

فلل «بولغري»

أما خيارات الإقامة في «بولغري» فتشمل غرفاً وأجنحة وفللاً، مع تفاوت الأسعار بحسب الفئة والمساحة، ووفق المسح، يبلغ الحد الأدنى للإقامة ست ليالٍ، فيما تبدأ الأسعار المدرجة من 7500 درهم لليلة في غرفة «سوبيريور»، بإجمالي 45 ألف درهم لست ليالٍ، ويبلغ سعر الغرفة من فئة «كينغ بريميوم» 8300 درهم لليلة، وكذلك غرفة «كوين أو توين بريميوم»، بإجمالي 49 ألفاً و800 درهم لكلّ منهما.

أما غرفة «ديلوكس» المطلة على الشاطئ، فيبلغ سعرها 9100 درهم، وغرفة «غاردن» 9500 درهم لليلة الواحدة. ويصل سعر جناح «بولغري» إلى 27 ألف درهم لليلة، فيما تبلغ كُلفة فيلا من غرفتَي نوم 36 ألف درهم لليلة، أو 216 ألف درهم لست ليالٍ.

«ون آند أونلي»

وفي فندق «ون آند أونلي رويال ميراج»، تتفاوت الأسعار المدرجة بحسب نوع الغرفة أو الجناح، فيما تبلغ مدة الإقامة أربع ليالٍ فندقية حداً أدنى.

ووفق البيانات الأولية، يبلغ سعر غرفة «أرابيان كورت ديلوكس كينغ» أو «توين» 5483 درهماً لليلة، ويرتفع إلى 5908 دراهم لغرفة «غاردن ديلوكس».

وتشمل الفئات الأعلى غرفة «أرابيان كورت عائلية ديلوكس» بسعر 10 آلاف و339 درهماً، وجناح «غاردن إكزكيوتيف» بسعر 10 آلاف و710 دراهم، وغرفة «غاردن فاميلي» بسعر 11 ألفاً و189 درهماً، فيما يصل سعر الجناح التنفيذي من غرفتَي نوم إلى 17 ألفاً و904 دراهم لليلة.

إطلالات «العنوان وسط دبي»

تتضمن خيارات الإقامة في «العنوان وسط دبي» غرفاً فندقية ووحدات سكنية، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع الغرفة والإطلالة وإضافة الإفطار.

ووفق المسح، يبلغ الحد الأدنى للإقامة أربع ليالٍ، فيما يبدأ السعر المدرج لغرفة «ديلوكس» من 7249 درهماً لليلة، يرتفع إلى 7339 درهماً مع الإفطار، أما غرفة «بريميير»، فيبلغ سعرها 7374 درهماً، أو 7464 درهماً مع الإفطار، وتسجل الغرفة ذات الإطلالة على «نافورة دبي» و«برج خليفة» سعراً يبلغ 8249 درهماً لليلة، ويرتفع إلى 9049 درهماً للوحدة ذات الإطلالة على النافورة وبرج خليفة.

خيارات «فورسيزونز جميرا»

تتضمن خيارات «فورسيزونز جميرا» أجنحة تختلف أسعارها بحسب الفئة وإضافة الإفطار، فيما أشار المسح إلى حد أدنى للإقامة يبلغ خمس ليالٍ.

ووفق البيانات، يبلغ متوسط سعر الليلة في «الجناح التنفيذي» 18 ألفاً و500 درهم، يرتفع إلى 18 ألفاً و800 درهم عند احتساب الإفطار، أما جناح «جميرا سكاي لاين» فيبلغ سعره المدرج 19 ألف درهم لليلة، أو 19 ألفاً و300 درهم مع الإفطار، فيما يصل السعر إلى 19 ألفاً و775 درهماً لجناح «سي فيو»، ويرتفع إلى 20 ألفاً و75 درهماً مع الإفطار.