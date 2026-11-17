أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة» و«شركة العين لإدارة الأصول» عن خطط لتطوير مجموعة من المشاريع السكنية، التي تحمل علامات فندقية في أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات درهم، وبمساحات تصل إلى نحو 4.7 ملايين قدم مربعة، ويأتي الإعلان امتداداً لشراكة استراتيجية تجمع الجانبين منذ عام 2016، وأثمرت عن تطوير مشروع «منتجع العنوان بيتش» في دبي، قبل أن تتوسع لاحقاً مع إطلاق مشروع «فيدا ريزيدنسز جزيرة السعديات»، الذي شهد دخول علامة «فيدا» إلى أبوظبي للمرة الأولى.

وبحسب البيان، تشمل المرحلة المقبلة من الشراكة تطوير خمسة مشاريع سكنية تحمل العلامات الفندقية التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة» في أبوظبي، بما في ذلك: «العنوان»، و«بالاس»، و«فيدا»، في خطوة تُعزّز حضور المجموعة في العاصمة.

وقال المؤسس عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ«إعمار»، محمد علي راشد العبار: «نرى فرصاً واعدة لتوسيع محفظة (مجموعة إعمار للضيافة) من المشاريع السكنية ذات العلامات الفندقية في أبوظبي». ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين لإدارة الأصول، سلطان خلفان الكتبي: «تطورت شراكتنا مع (إعمار) على مدى السنوات الماضية لتصبح تعاوناً استراتيجياً طويل الأمد، يجمعنا فيه طموح مشترك لتقديم تجارب عقارية متميّزة».