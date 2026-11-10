علي البواردي.. رجل أعمال إماراتي يمتلك 40 فندقاً حول العالم ويفضل الحياة البسيطة

كشف رجل الأعمال الإماراتي مؤسِّس ورئيس «مجموعة البواردي للاستثمار»، علي البواردي، عن خطط استثمارية تستهدف بناء فنادق في مدينة «كالافاتي» الواقعة في الأرجنتين، والمعروفة ببيئتها الجليدية، فضلاً عن القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، وأول فندق بعلامة «فورسيزونز»، في القطب الجنوبي، مشيراً إلى أن دخوله قطاع الفنادق جاء بمحض المصادفة، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز مجالات استثماراته، التي قال إنها تضم حالياً 40 فندقاً حول العالم.

وقال البواردي، في مقابلة في بودكاست مع الإعلامي جمال الملا، إن لديه طموحاً لبناء فنادق في وجهات غير تقليدية، من بينها «أنتاركتيكا» و«كلافاتي»، مشيراً إلى أنه يعمل وفق قناعة شخصية، ولا يقدم على مشروع ما لم يكن مقتنعاً به ومرتاحاً لتنفيذه. وأكد أنه يفضل الحياة البسيطة، ويستعين أحياناً بشركات خارجية لتقييم أعماله وتقديم مقترحات بشأن تطويرها.

الاستثمار في الفنادق

وأوضح البواردي أن الاستثمار في الفنادق لا يقتصر بالنسبة إليه على امتلاك مبانٍ، بل يشمل البحث عن فرص مناسبة وشراء فنادق وتطويرها، ثم اختيار العلامة الفندقية التي تتلاءم مع طبيعة السوق، قبل تعيين المشغل ومتابعة أدائه.

وذكر البواردي أن دخوله قطاع الفنادق بدأ خلال رحلة كان يعتزم خلالها الاستثمار في كينيا، لكنه لم يجد فيها ما يناسبه، قبل أن يقترح عليه أحد أصدقائه زيارة تنزانيا، وقال إنه شاهد خلال وجوده هناك فندقاً مغلقاً، ومعروضاً للبيع، فقرر الاستفسار عن إمكانية شرائه، ليتمكن من إتمام الصفقة مقابل نحو ثلاثة ملايين دولار، وكشف البواردي أنه أنفق نحو 30 مليون دولار على الفندق، مقدراً قيمته الحالية بأكثر من 100 مليون دولار.

وتحدث البواردي عن فرصة استثمارية سابقة لشراء حصة في شركة «فورسيزونز»، خلال تسعينات القرن الماضي، موضحاً أنه عرضت عليه فرصة للاستحواذ على 25% من الشركة مقابل 25 مليون دولار.

وقال إنه لم يكن يمتلك المبلغ المطلوب في ذلك الوقت، كما لم تكن لديه شبكة العلاقات والاتصالات التي تمكنه من إيجاد مستثمر آخر لشراء الحصة، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من إتمام الصفقة. ولم يعتبر البواردي عدم إتمام الصفقة فرصة ضائعة، موضحاً أن ذلك أتاح له التوجه إلى استثمارات أخرى.

وفي سياق حديثه عن استثماراته الفندقية، أشار البواردي إلى شراء فندق في فيتنام كانت قيمة الإقامة في إحدى غرفه تبلغ نحو 150 دولاراً لليلة، قبل أن تصل إلى 1500 دولار حالياً لليلة الواحدة، مشيراً في هذا السياق إلى «منتجع فور سيزونز ريزورت ذا نام هاي».

وأكد البواردي أن لديه 10 فنادق في تنزانيا، لافتاً إلى أن علاقته بالسكان المحليين تمثل عاملاً مهماً في استمرارية أعماله هناك، مشيراً إلى أنه استثمر كذلك 100 مليون دولار في الأرجنتين، ولديه فندق من علامة «فورسيزونز» هناك تقدر قيمته بنحو 200 مليون دولار، إلى جانب فندق آخر في منطقة «إجوازو»، وقال: «هناك استثمارات جديدة في كالافاتي، وفي القارة القطبية (أنتاركتيكا)، وسيكون هناك أول فندق بعلامة (فورسيزونز) في القطب الجنوبي، وفندق آخر على الحدود من تشيلي».

الاستثمار في «سبينس»

وتناول البواردي بداياته في قطاع التجزئة، متحدثاً عن صفقة شراء حصته في سلسلة متاجر «سبينس»، التي وصفها بأنها من التجارب المهمة في مسيرته التجارية، قائلاً إن أحد العاملين الذي لايزال يعمل معه منذ نحو 40 عاماً، أبلغه بوجود فرصة للدخول شريكاً في «سبينس»، التي كانت تمتلك في ذلك الوقت فرعين فقط، وأوضح أنه احتاج إلى تمويل لإتمام الصفقة، فتواصل مع صديق له في بنك «لويدز» الذي ساعده في الحصول على التمويل، لكنه طلب ضماناً عقارياً.

وأضاف: «أبلغته بأن لدي منزلاً يمكن رهنه»، موضحاً أن المنزل كان في الحقيقة منزل والده، وأنه أخبر المصرفي بأن المنزل يعود إلى والده، وأنه لا يستطيع التصرف فيه كما لو كان ملكاً له، وأشار البواردي إلى أنه اشترى حصة تبلغ 50% من «سبينس».

وكشف البواردي أنه اتخذ لاحقاً قراراً بالتوسع في نشاط المتاجر، رغم أن أول اجتماع لمجلس الإدارة شهد طرح فكرة إغلاق السوبرماركت، قبل أن يتم التصويت لمصلحة التوسع. وأوضح أنه استحوذ على كامل الشركة في مرحلة لاحقة، لكنه لم يكن قد اشترى الاسم التجاري في البداية، قبل أن يتمكن من شرائه بعد سنوات، مشيراً إلى أن كلفة الاستحواذ على الاسم جاوزت 100 مليون درهم.

وتحدث البواردي عن سياسة «سبينس» في قطاع التجزئة، مؤكداً أن الشركة اختارت التركيز على المنتجات الغذائية الطازجة والجودة، بدلاً من منافسة المتاجر التي تعتمد على تنوع السلع غير الغذائية.

وأضاف أن الشركة تفحص الخضراوات والفواكه التي تبيعها، وأنها لا تستورد بعض المنتجات حتى لو كانت أسعارها منخفضة، إذا لم تتوافر لديها الشهادات والمعايير التي تضمن جودتها وسلامتها، مشيراً إلى أن الشركة قد تفضل شراء الأفوكادو القادم من كينيا، عبر هولندا، لأن مروره عبرها يضمن توافر الشهادات المطلوبة وفق المعايير التي تعتمدها، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الكلفة.

وقال: «نموذج عمل (سبينس) يقوم على تقديم الجودة، وليس بالضرورة توفير أقل الأسعار في السوق».

وأشار البواردي إلى أن استثماراته لا تقتصر على الفنادق والمتاجر، بل تشمل مجالات أخرى مثل البناء والبواخر والعقارات.

وأكد أنه يفضل أن تتحدث المشاريع والمنتجات عن أصحابها بدلاً من التركيز على الظهور الإعلامي الشخصي، لافتاً إلى أن غيابه النسبي عن الإعلام يعود إلى قناعته بأن العلامة التجارية يجب أن تكون في الواجهة، لا الشخص الذي يمتلكها، إذ إنه لا يحب الدعاية الشخصية، ويفضل الحياة البسيطة.

علي البواردي:

• اشتريت الاسم التجاري لـ«سبينس» بأكثر من 100 مليون درهم بعد سنوات من الاستحواذ على «الشركة».