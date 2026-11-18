أكد مشاركون في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، الذي عقد في دبي، أن قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط يحتاج إلى استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار بحلول عام 2030، لتعزيز نمو قطاع الغاز ومرونته وقدرته على مواجهة الاضطرابات، من خلال تطوير الإمدادات المحلية، وتوسيع شبكات الربط عبر الحدود، وحماية البنية التحتية وتنويع مسارات التصدير.

وشارك أكثر من 150 من كبار التنفيذيين وواضعي السياسات والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية في الدورة الثانية من المؤتمر، التي نظمتها «بتروليوم إيكونوميست» بالشراكة مع شركة «نفط الهلال»، في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، تحت عنوان «شراكات تحرك مسار التقدم: تطوير البنية التحتية للغاز عبر الشرق الأوسط».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال»، مجيد حميد جعفر، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن نحو 40% من احتياطيات الغاز المؤكدة عالمياً توجد في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر التسعة الماضية أبرزت أهمية الغاز للاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الاستثمار في القطاع لا ينبغي أن يقتصر على زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف النمو، بل يتعين أن يشمل البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية الإمدادات في مختلف الظروف، بما في ذلك إنشاء خطوط أنابيب عابرة للحدود، وتوفير خيارات تصدير متعددة، وزيادة قدرات التخزين لمواجهة أي انقطاع محتمل في مسارات الإمداد.

وأوضح أن تحقيق هذه المتطلبات يستلزم استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار بحلول عام 2030، معتبراً أن تطوير البنية التحتية يمثل فرصة مهمة لتعزيز نمو قطاع الغاز في المنطقة.

وشدد المشاركون على أهمية تسريع تطوير موارد الغاز المحلية، وتوفير أطر مالية وتنظيمية تشجع الاستثمار وتعوض المخاطر، إلى جانب إنشاء شبكات أنابيب إقليمية تتيح للمنتجين تنويع منافذ الوصول إلى الأسواق، وتوفر للمستهلكين مصادر متعددة للإمدادات.

كما تناولت المناقشات سبل تمويل مشروعات البنية التحتية وحمايتها، في ظل تنامي أهمية أمن الإمدادات والقدرة على الصمود أمام الاضطرابات، إلى جانب مستقبل أنشطة الاستكشاف والإنتاج، والغاز غير التقليدي، والتحالفات الدولية، وتطورات قطاع الغاز في العراق.

وأشار جعفر إلى أن استثمارات «نفط الهلال» و«دانة غاز» في قطاع الغاز بإقليم كردستان العراق تجاوزت أربعة مليارات دولار، واصفاً إياها بأنها من أكبر الاستثمارات الخاصة في القطاع بالعراق.

واستدل على استمرار اهتمام المستثمرين بقطاع الغاز في المنطقة بإصدار شركة «بيرل بتروليوم» سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال الشهر الجاري، موضحاً أن طلبات الاكتتاب تجاوزت حجم الإصدار بنحو 1.7 مرة.

من جانبه، قال رئيس التحرير ورئيس قسم الاقتصاد في «بتروليوم إيكونوميست»، بول هيكن، إن أهمية الغاز في الشرق الأوسط تتزايد على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الشراكات التي جرى بحثها خلال المؤتمر يمكن أن تسهم في تطوير بنية تحتية مترابطة وأكثر قدرة على دعم نمو المنطقة خلال السنوات المقبلة.