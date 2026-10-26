مشي

لاحظ ممارسو رياضة المشي في إمارات عدة تزايد ظاهرة اصطحاب الكلاب إلى المماشي الرياضية والأماكن العامة المزدحمة، خصوصاً في المناطق الحيوية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تتسبب في إرباك وقلق بعض مرتادي تلك الأماكن، لاسيما الأشخاص الذين يعانون الخوف الشديد من الكلاب، وناشدوا الجهات المعنية بمراجعة اللوائح المنظمة لاصطحاب الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة، والتشديد على تطبيقها من قبل أفراد الأمن والمشرفين، مع تكثيف اللوحات الإرشادية والرقابة الميدانية، بما يضمن سلامة وراحة الجميع.

مواقف

رصد سائقون في الآونة الأخيرة قيام بعض قائدي المركبات بإيقافها في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم، ما يتسبب في صعوبة العثور على مواقف مناسبة للفئات المستحقة لها، ويضطرهم إلى البحث عن أخرى بعيدة، وأبدوا استياءهم من هذه التصرفات التي تعكس عدم احترام حقوق الآخرين، مطالبين إدارات المراكز التجارية والجهات المعنية بتكثيف الرقابة على هذه المواقف، وتشديد الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لضمان استخدامها من قبل الفئات المخصصة لها، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الآخرين.

فنادق

طالب قراء إدارات المنشآت الفندقية بتقديم عروض ترويجية بأسعار مخفضة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً مع تحسّن الأجواء، واقتراب الشتاء الذي يشهد إقبالاً متزايداً على السياحة الداخلية والإقامة في الفنادق والمنتجعات، وأشاروا إلى أن تخصيص عروض بأسعار مناسبة للموظفين وأسرهم، خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، من شأنه تشجيع السياحة الداخلية، وإتاحة الفرصة أمام شريحة أكبر من الأسر للاستمتاع بالمرافق السياحية والفندقية في مختلف إمارات الدولة.