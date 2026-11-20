كشف أحدث بيانات الحجوزات، الصادرة عن «دناتا للسفريات»، عن تصدر الوجهات الشاطئية الاستوائية والوجهات الشتوية حجوزات المسافرين من دولة الإمارات، خلال عطلة «عيد الاتحاد»، في ديسمبر المقبل.

وأشارت الإحصاءات إلى تضاعف الطلب على السفر إلى المملكة المتحدة، وسويسرا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت فرنسا نمواً بنسبة 50% في الحجوزات، مدفوعة بإقبال متنامٍ على العطلات الجبلية والتزلج في جبال الألب الفرنسية، وحافظت المالديف على موقعها كأكثر الوجهات حجزاً بشكل عام.

وبحسب «دناتا للسفريات»، استأثرت الرحلات الدولية بنسبة 85% من إجمالي حجوزات عطلة «عيد الاتحاد» حتى الآن، حيث تضم قائمة الوجهات الدولية الأكثر طلباً خلال العطلة كلاً من: جزر المالديف، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتايلاند، واليابان، وسويسرا، وفيتنام، وجنوب إفريقيا، وكندا، وفرنسا.

وإلى جانب الطلب القوي على السفر إلى المملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا، شهدت الولايات المتحدة أيضاً زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت حجوزات الفنادق فيها بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، وجاءت مدينة نيويورك كوجهة مفضلة بشكل خاص للمسافرين الباحثين عن تجربة احتفالات الأعياد الشهيرة فيها.

بدورها، ظلت اليابان ضمن الوجهات الدولية الخمس الأكثر طلباً خلال عطلة «عيد الاتحاد».

ولفتت «دنات للسفريات»، إلى أنه وعلى الرغم من النمو القوي في الطلب على الوجهات الشتوية، تظل العطلات الشاطئية الخيار الأكثر تفضيلاً بشكل عام، إذ تحتفظ جزر المالديف بمكانتها كوجهة أولى، بينما تبقى تايلاند ضمن المراكز الخمسة الأولى، كما انضمت فيتنام إلى قائمة الوجهات الـ10 الأكثر طلباً، لتبرز كواحدة من أسرع الوجهات نمواً ضمن حجوزات «دناتا للسفريات» في 2026.

وفي حين تهيمن الرحلات الدولية على خطط السفر للعام الجاري، لاتزال العطلات المحلية داخل الدولة تستأثر بنحو 15% من إجمالي الحجوزات، حيث برزت دولة الإمارات كثالث أكثر الوجهات طلباً بشكل عام، وتتوقع «دناتا للسفريات» ارتفاع الطلب على الإقامات الفندقية المحلية مع اقتراب مواعيد العطلة.

وقالت رئيسة قسم التجزئة والترفيه في دولة الإمارات لدى «دناتا للسفريات»، ميرا كيتيت: «تُعد عطلة عيد الاتحاد واحدة من أكثر فترات العام نشاطاً في قطاع السفر، حيث شهدنا نمواً قوياً في الطلب على السفر الدولي، خصوصاً إلى الوجهات الاستوائية والمشمسة، مثل جزر المالديف، التي تحظى بشعبية كبيرة، كما لاحظنا أيضاً اهتماماً متزايداً بالوجهات التي تقدم تجارب موسمية متنوعة، بدءاً من قضاء العطلات في المدن التي تتسم بأجواء احتفالية، وصولاً إلى الوجهات الجبلية، حيث تبرز عطلات التزلج الشاملة كخيار رائج».

وأضافت: «نلحظ تحولاً واضحاً نحو خيارات الإقامة الفاخرة والخدمات ذات القيمة المضافة، إذ يتجه المزيد من العملاء لاختيار العلامات التجارية الفندقية الفاخرة وباقات الإقامة الشاملة».