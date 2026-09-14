6.97 ملايين زائر دولي إلى دبي خلال 8 أشهر

يواصل قطاع السياحة في دبي تعزيز إسهامه في دعم الاقتصاد المحلي، مدعوماً بالتحسن المستمر في مؤشرات أداء القطاع الفندقي، وفقاً لأحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، التي تشارك في الدورة الـ33 من معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، ويستمر حتى 17 سبتمبر، ويوفر منصة مثالية تتيح للوجهات السياحية، وهيئات السياحة، وشركات الطيران، والعلامات التجارية في قطاع الضيافة، وشركات التكنولوجيا، والمشترين، والمتخصصين في هذا المجال، فرصةً ذهبية لإعادة التواصل، وتوطيد العلاقات التجارية، وتحديد الفرص المتاحة للمرحلة المقبلة من نمو قطاع السياحة العالمي.

ويجسّد الأداء المسجّل منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي، كفاءة المنظومة السياحية في دبي، وفاعلية الشراكات المحلية والدولية، وتنوّع الأسواق التي رسّخت الإمارة حضورها فيها بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية على مدى السنوات الماضية. كما يعكس الثقة المتنامية بدبي وجهةً سياحيةً عالميةً مفضّلة، فيما تزخر الأشهر المتبقية من عام 2026 بفعاليات وتجارب متنوّعة تعزّز جاذبية الإمارة، وتمنح زوّارها مزيداً من الفرص للاستكشاف والاستمتاع.

الإشغال الفندقي

وبلغت نسبة الإشغال الفندقي في دبي 66% في أغسطس، بما يعادل 89% من مستويات الإشغال المسجلة في أغسطس 2025، مواصلةً ارتفاعاً ملحوظاً من 36% في مارس 2026، ويشكّل هذا المسار التصاعدي المستمر مؤشراً واضحاً إلى الطلب المتواصل وقوة قطاع الضيافة في دبي.

وفي الوقت الذي بدأت مجموعة من المنشآت الفندقية تنفيذ مشاريع تجديد واسعة النطاق، في إطار مواصلة الاستثمار للارتقاء بتجربة الضيوف والاستعداد للمستقبل، بلغت السعة الفندقية في الإمارة، مع نهاية أغسطس الماضي، 149 ألف غرفة، فيما سجلت فنادق الإمارة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 21.61 مليون غرفة فندقية محجوزة، بما يؤكد حجم النشاط الذي يواصل قطاع الضيافة تحقيقه.

أعداد الزوّار

وانعكس الأداء القوي لقطاع الفنادق على أعداد الزوار، حيث استقبلت دبي نحو 869 ألف زائر دولي، في أغسطس 2026، مع تسجيل نمو من رقمين منذ شهر مارس الماضي، وهو ما يعتبر أعلى معدل شهري منذ فبراير 2026، ليرتفع إجمالي عدد الزوار الدوليين إلى 6.97 ملايين زائر دولي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وواصلت دبي استقطاب الزوار من أسواق رئيسة دولية متنوّعة، مع تصدّر أوروبا الغربية قائمة الأسواق المصدّرة للزوار، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بحصة بلغت 20% من إجمالي الزوار، تلتها جنوب آسيا بنسبة 17%، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16%، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 14%.

وجهة عالمية

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: «تواصل دبي ترسيخ مكانة اقتصادها وتنافسية نموذجها التنموي، ويجسّد الأداء السياحي توجيهات قيادتنا الرشيدة بمواصلة مسيرة الإنجاز، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدة».

وأضاف: «تعكس النتائج التي حققها القطاع تكامل الجهود بين شركائنا المحليين والعالميين في قطاعي السياحة والضيافة، وأفراد المجتمع الذين يسهمون في إثراء تجربة الزوار وإبراز ما تتميز به دبي من كرم الضيافة وتنوع ثقافي وحيوية متجددة. ونعتز بأداء القطاع خلال الأشهر الماضية، فيما تواصل دبي استقبال أعداد متزايدة من الزوار الدوليين، مستندةً إلى تنوع الأسواق المصدّرة للزوار، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة ضيافة عالمية المستوى، وتجارب سياحية مبتكرة تعزز جاذبيتها وتدعم استدامة نمو القطاع وإسهامه في اقتصاد الإمارة».

وأضاف كاظم: «يُمثل معرض سوق السفر العربي منصّة مهمّة للبناء على هذا التقدم ومواصلة دعم نمو قطاع السياحة، كما يتيح لنا فرصة لقاء شركائنا من مختلف أنحاء العالم، والتعرف إلى توجهات الأسواق التي يعملون فيها، والتعاون معهم لاستثمار الفرص المتاحة. ونركّز في هذه المرحلة على مواصلة تعزيز التعاون الوثيق مع شركائنا، وزيادة الطلب في الأسواق الرئيسة التقليدية والواعدة على حد سواء، إلى جانب تطوير عروض وتجارب متميزة تشجع المزيد من الزوار على اختيار دبي وجهةً لهم».

حزمة دعم استثنائية

أطلقت حكومة دبي حزمة دعم استثنائية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار درهم، بهدف تقديم دعم مباشر لقطاعات السياحة والضيافة والترفيه، استجابةً للتطورات الجيوسياسية، التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

وقد تمكّنت دبي سريعاً من استعادة مستوى اتصالها العالمي بشبكة الوجهات الدولية، بدعم رئيس من شركة «طيران الإمارات»، التي أعادت تشغيل 97% من شبكتها العالمية، كما واصل مطار دبي الدولي تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات إشغال الرحلات، لتقترب من المستويات المسجلة في عام 2025.

«دعوة من دبي»

واصلت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال عام 2026، جهودها للوصول إلى الجمهور الدولي وتعزيز مكانة المدينة وجهة سياحية رائدة، وشملت هذه الجهود مبادرة «دعوة من دبي»، التي مكّنت المقيمين في دبي، الذين يمثلون نحو 200 جنسية، من دعوة أقاربهم وأصدقائهم لخوض تجارب فريدة في المدينة، حيث تم استلام أكثر من 90 ألف طلب من المقيمين ممن وجهوا دعوات لأهلهم وأصدقائهم لزيارة دبي، مستفيدين من هذه المبادرة ومزاياها المتعددة.

115 جهة عارضة من دبي

تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في المعرض إلى جانب أكثر من 115 جهة عارضة مشاركة من مختلف مكونات منظومة السياحة في دبي، بما فيها مجموعات الفنادق، ومناطق الجذب السياحي، وشركات إدارة الوجهات، والشركاء من قطاع الطيران، إلى جانب الجهات الحكومية.

وتستضيف الدائرة أكثر من 300 متخصص في قطاع السفر الدولي من أكثر من 40 دولة، ضمن «برنامج استضافة المشترين» الذي يوفر للمشترين، الذين يروّجون لدبي ويسوّقون تجاربها السياحية، فرصةً للتعرف عن قرب إلى الوجهة، والالتقاء بنخبة من المعنيين بقطاع السياحة، واستكشاف العروض والتجارب الجديدة.