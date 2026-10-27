حمدان بن محمد يلتقي رئيس «ماريوت الدولية»

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية، أنتوني كابوانو.

جرى خلال اللقاء، الذي عُقد بمكتب سموّه في دبي، استعراض آفاق التعاون مع المجموعة الرائدة في مجال الفندقة والضيافة والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1927، في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الإمارة أمام العلامات الفندقية العالمية، مع تنامي جاذبيتها وجهة سياحية رئيسة في المنطقة، ومكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

كما تناول اللقاء المقومات العديدة التي تجعل من دبي الوجهة المثالية للاستثمارات السياحية، بفضل ما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية وتقنية متطورة، وأطر تشريعية مرنة، وغيرها من المقومات الداعمة لنمو قطاع الضيافة، بما يواكب تطلعات الزوار من حول العالم.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دبي بتعاونها مع «ماريوت الدولية»، حيث يعود إلى عقود مضت، وواكب تطور قطاع الضيافة في الإمارة من وجهة إقليمية إلى مركز عالمي للسياحة والأعمال والفعاليات الدولية، كما أشار سموّه إلى حرص دبي على تعزيز شراكاتها مع كبرى المجموعات الفندقية العالمية، لما لتلك الشراكات من أثر في دعم تطور القطاع السياحي، أحد أهم روافد اقتصاد الإمارة، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه.

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة ماريوت الدولية ومديرها التنفيذي، أنتوني كابوانو، عن حرص المجموعة على تطوير تعاونها طويل الأمد مع دبي، واكتشاف مزيد من فرص تنميته، منوهاً بما تشهده من نهضة تنموية شاملة، بما في ذلك التطور الكبير لقطاعها السياحي وهو ما ينعكس في الأعداد المتنامية من الزوار بفضل تنوّع الخيارات التي تطرحها الإمارة كمركز رائد للأعمال ووجهة رئيسة لسياحة المؤتمرات والفعاليات الكبرى مدعومة في ذلك بمرافق وتجهيزات عالمية المستوى، فضلاً عن كون دبي وجهة رئيسة للسياحة العائلية في المنطقة.

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قد وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع «ماريوت الدولية»، في يونيو 2025، بهدف التعاون في تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة، تماشياً مع جهودها في إعادة تعريف معايير تميّز القطاع.