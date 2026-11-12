«دبي الجنوب» تُطلق مشروع «شيفال خليج الجنوب»

وقّعت منطقة دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيس يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية مع «مجموعة شيفال» البريطانية المتخصصة في الضيافة الفاخرة، لإطلاق مشروع «شيفال خليج الجنوب»، في خطوة تعزز تنوع الخيارات السكنية والضيافة الفاخرة في المنطقة.

وأفاد بيان، أمس، بأن مشروع «شيفال خليج الجنوب» يعد الأول من نوعه في «دبي الجنوب»، حيث يجمع بين الشقق الفندقية الفاخرة والوحدات السكنية التي تحمل علامة «مجموعة شيفال».

ووفقاً للبيان، فإن من المقرر افتتاح المشروع الجديد في عام 2030، ويضم 193 وحدة تشمل 98 شقة فندقية، إلى جانب 95 وحدة سكنية.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لـ«دبي الجنوب»، بحضور المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة شيفال»، محمد العوضي.

وقال الكندي إن الاتفاقية مع «مجموعة شيفال» تمثل خطوة مهمة في توسع «دبي الجنوب» لتطوير مشروعات في قطاع الضيافة، من خلال استقطاب مشغّل عالمي يتمتع بخبرة واسعة وسمعة راسخة في هذا القطاع، وستسهم في مواكبة النمو وتعزيز جاذبية «دبي الجنوب» كوجهة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والأعمال والخدمات.

من جانبه، قال العوضي، إن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقاً رئيسة ضمن خطط توسع «مجموعة شيفال»، حيث يشكل إطلاق «شيفال خليج الجنوب» في دبي محطة بارزة في مسيرة النمو الإقليمي للمجموعة.

ويقع المشروع في مجتمع «خليج الجنوب» الفاخر المطل على الواجهة المائية، في قلب المنطقة السكنية بـ«دبي الجنوب»، والذي يتميز ببحيرة اصطناعية تمتد على طول كيلومتر واحد، وسيرتبط المشروع بمركز «خليج الجنوب مول».