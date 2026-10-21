في 29 أكتوبر.. «أراضي دبي» تنظّم يوماً لتوظيف الإماراتيين بالقطاع العقاري

تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتنظيم النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، الخميس 29 أكتوبر الجاري، في فندق «العنوان سكاي فيو»، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وبمشاركة مجموعة من الشركات العاملة في القطاع العقاري، وذلك بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات والتخصصات العقارية.

ودعت الدائرة المواطنين الباحثين عن عمل، بمن فيهم الطلبة والخريجون، إلى حضور الفعالية والاستفادة من فرصة التواصل المباشر مع الشركات والتعرّف إلى الفرص الوظيفية المتاحة.

وبحسب «أراضي دبي»، توفّر الفعالية منصة للتواصل المباشر بين الكفاءات الإماراتيّة والشركات المشاركة، تتيح للباحثين عن عمل والطلبة والخريجين التعرّف على الفرص الوظيفيّة المتاحة، ومتطلبات الالتحاق بها، إلى جانب استكشاف المسارات المهنيّة وفرص التطور الوطيفي في القطاع.

وتأتي النسخة الرابعة استكمالاً لجهود برنامج التمكين العقاري، الذي أسهم في توفير أكثر من 2100 فرصة عمل للمواطنين خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بالتعاون مع الجهات الحكوميّة المعنيّة بالتوطين وشركات القطاع الخاص.

وتسعى الدائرة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع العقاري، وتوسيع حضورها في مختلف التخصصات، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.