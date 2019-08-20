"ميلينيوم مطار دبي" يطرح عرض "استخدام الغرفة لمدة يوم"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أطلق فندق ميلينوم المطار دبي، عرضا خاصا لإستخدام الغرفة لمدة يوم، حيث يستطيع الضيوف الإقامة بالفندق من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 مساء بأسعار مميزة. ومن أهم مزايا العرض خصم 20% على المأكولات والمشروبات في المطاعم، دخول حمام السباحة والنادي الرياضي مجانا، واي فاي عالي السرعة وموقف سيارات تحت إشراف مسؤول من الفندق وخدمات الحافلة المجانية.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي، إن "عرض استخدام الغرفة لمدة يوم مثالي لهؤلاء الذين يبحثون عن الانتعاش وتجديد النشاط خلال فترة الانتظار الطويلة بين رحلتين أو المسافرين الراغبين في الاسترخاء قبل لقاء عمل. كما أنه عرض مميز أيضا لهؤلاء الذين يحتاجون إلى يوم من الاسترخاء بالدخول إلى مرافق الفندق مثل حمام السباحة والنادي الرياضي ,بالاضافة التمتع بخصومات رائعة في مطاعمنا".

وسواء كنت في حاجة إلى مكان تذهب إليه وتنجز عملك، تنام أو مجرد الاسترخاء، فإن فندق ميلينوم المطار دبي يتمتع بموقع مناسب على بعد دقائق من مطار دبي الدولي، ويضم 341 غرفة وجناحا ومزودة بتسهيلات عالمية. ويوجد بالفندق اختيارات بين ست مطاعم متميزة، ومجموعة من اختيارات الترفيه منها حمام سباحة كبير في الهواء الطلق، حديقة متسعة، ملعب أطفال ومركز لياقة كامل التجهيزات.