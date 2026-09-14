«دناتا للسفريات»: نمو كبير في إقبال المسافرين من الإمارات على عطلات التزلج ومغامرات القطب الشمالي

كشفت دناتا للسفريات عن أن عطلات التزلج الشاملة ومغامرات القطب الشمالي باتت تتصدر اتجاهات السفر الأسرع نمواً بين المواطنين والمقيمين في الإمارات خلال موسم الشتاء المقبل، وفقاً لأحدث بيانات الحجوزات.



وأكدت دناتا للسفريات التي كشفت عن هذه البيانات خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن حجوزات العطلات الشتوية للمسافرين من الدولة تظهر نمواً كبيراً في الطلب على العطلات في الوجهات الثلجية والوجهات ذات المناخ البارد في أوروبا إلى جانب اليابان التي دخلت قائمة أكثر الوجهات الدولية طلباً لدى دناتا للسفريات لموسم شتاء 2026/2027، مع تسجيل كل من فنلندا وفرنسا وسويسرا وجورجيا نمواً قوياً في معدلات الحجز مقارنة بالعام السابق، واحتلالها مواقع متقدمة ضمن قائمة أفضل 20 وجهة شتوية للمسافرين من الإمارات.



ويعكس هذا الاتجاه تزايد الرغبة بين المسافرين من دولة الإمارات للتمتع بعطلات قائمة على خوض تجارب مميزة؛ حيث باتوا يبحثون بشكل متزايد عن مغامرات في الهواء الطلق وتجارب موسمية لا تُنسى، بدءاً من التزلج على الجليد في بعض من أروع منتجعات التزلج العالمية ووصولاً إلى أنشطة استكشاف الطبيعة الساحرة لمنطقة القطب الشمالي والرحلات المخصصة للتمتع بالطبيعة.



كما كشفت بيانات الحجوزات عن أن عطلات التزلج الشاملة التي تغطي كافة التكاليف، باتت تحظى بإقبال كبير، نظراً لما توفره من راحة وقيمة مضافة من خلال باقات تجمع بين الإقامة والوجبات وتذاكر استخدام مصاعد التزلج ودروس التدريب.



وتستفيد مجموعة متنوعة من الوجهات من هذا التحول في تفضيلات المسافرين، حيث باتت منطقة لابلاند الفنلندية تحظى بإقبال كبير بين المسافرين لكونها تتيح لهم فرصة مشاهدة الشفق القطبي، والتمتع برحلات السفاري باستخدام زلاجات الكلاب (الهاسكي) والزلاجات التي تجرها حيوانات الرنة، إلى جانب تجربة الحياة في المناطق الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية. كما واصلت اليابان جذب المسافرين بفضل ثلوجها الناعمة الشهيرة عالمياً ومساحات التزلج الواسعة، إلى جانب ينابيعها الحارة التقليدية "أونسن".



وإلى جانب ذلك، حافظت فرنسا وسويسرا على مكانتهما الرائدة كوجهتين مفضلتين لقضاء عطلات جبلية فاخرة في منتجعات مثل "كورشوفيل" و"ميجييف" و"غشتاد"، كما اكتسبت جورجيا زخماً متنامياً كوجهة مميزة للتزلج توفر قيمة مميزة وتجارب رياضات شتوية عالية الجودة، مع سهولة الوصول إليها من دولة الإمارات.



ويساهم تعزيز خدمات الربط الجوي في دفع الطلب على العطلات في وجهات التزلج أيضاً، بما في ذلك خدمة طيران الإمارات الجديدة التي تربط دبي وهلسنكي والمقرر إطلاقها الشهر المقبل، ما يسهل الوصول إلى شمال أوروبا والمناطق القطبية في فنلندا.



وقالت رئيس قسم التجزئة والترفيه بدولة الإمارات في دناتا للسفريات، ميرة كيتيت: "أوضحت بيانات الحجوزات لموسم الشتاء تحولاً واضحاً نحو السفر الذي يركز على خوض تجارب مميزة؛ إذ يختار المزيد من المسافرين من دولة الإمارات قضاء عطلات تتيح لهم التمتع بأنشطة استثنائية في الهواء الطلق، سواء كان ذلك بممارسة التزلج على بعض أفضل المنحدرات في العالم، أو استكشاف البراري القطبية، أو مشاهدة الشفق القطبي. إذ توفر هذه الرحلات تجارب فريدة تتباين تماماً مع المناخ الدافئ السائد في المنطقة، وهو ما يشكل جانباً رئيسياً من جاذبية هذه العطلات".



وأضافت: "نشهد أيضاً طلباً متزايداً على باقات عطلات التزلج الشاملة التي تغطي كافة التكاليف، وخاصة بين العائلات والأزواج والمجموعات؛ حيث يقدّر المسافرون المزايا التي توفرها هذه الباقات من حيث البساطة ووضوح التكلفة، إلى جانب شمولها لكافة العناصر الأساسية للعطلة في عرض واحد، ما يتيح لهم التركيز على التمتع بالتجربة وتحقيق أقصى استفادة من وقتهم خلال العطلة".



عروض دناتا للسفريات لعطلات شتاء 2026/27



التزلج في غوداوري، جورجيا



تمتعوا بإقامة لمدة ست ليالٍ في فندق "غوداوري إن" ذي الأربع نجوم و"منتجع وسبا لوبوتا ليك" ذي الخمس نجوم، شاملة وجبات الإفطار، وتذكرة تزلج لثلاثة أيام، ودرس تزلج لمدة ساعتين، وخدمات المواصلات، ورحلات الطيران ذهاباً وإياباً، بأسعار تبدأ من 6015 درهماً للشخص الواحد. وتشمل هذه الرحلة متعددة المواقع الإقامة في جبال القوقاز مع سهولة الوصول بالحافلة إلى منحدرات التزلج الواقعة على ارتفاعات شاهقة في غوداوري، إلى جانب التمتع فرصة فريدة للإقامة والتزلج على بحيرة متجمدة.



التزلج في هوكايدو، اليابان



تمتعوا بالإقامة في غرفة عائلية لمدة أربع ليالٍ في منتجع "هيلتون نيسيكو فيليدج" ذي الخمس نجوم، شاملة وجبات الإفطار، وخدمات المواصلات بسيارة خاصة من وإلى المطار، ورحلات الطيران الداخلية والدولية ذهاباً وإياباً، بأسعار تبدأ من 13455 درهماً للشخص الواحد. ويقع هذا المنتجع مباشرةً عند سفح جبل نيسيكو أنوبوري، وهو يوفر سهولة الوصول إلى منحدرات التزلج اليابانية الشهيرة عالمياً، بالإضافة إلى التمتع بينابيع أونسن للمياه الحارة.



التزلج في ميجيف، فرنسا



تمتعوا بالإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في غرفة سوبيريور بفندق "فور سيزونز ميجيف" ذي الخمس نجوم، شاملة وجبات الإفطار إلى جانب تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، بأسعار تبدأ من 23750 درهماً للشخص الواحد. ويوفر هذا المنتجع الفاخر والهادئ، الذي يبعد 75 دقيقة فقط عن مطار جنيف، مرافق عالمية المستوى وخدمة كونسيرج مخصصة للتزلج.



منتجع تزلج شامل في فالموريل، فرنسا



تمتعوا بالإقامة في غرفة سوبيريور لمدة أربع ليالٍ في منتجع "كلوب ميد فالموريل" شاملة كافة الوجبات، وتذاكر التزلج، ودروس جماعية لتعليم التزلج على الثلوج والتزلج بالزلاجات، وخدمة المواصلات المشتركة من وإلى المطار، وتذاكر الطيران ذهاباً وإياباً، بأسعار تبدأ من 9655 درهماً للشخص الواحد. وتتيح هذه العطلة التمتع بالإقامة في جبال الألب الفرنسية وإمكانية التزلج من وإلى المنتجع مباشرةً على سفح الجبل المحيط بمدينة فالموريل الجبلية الساحرة، والتمتع بأنشطة عائلية ممتعة مثل التزلج على الجليد، والتزلج على المنحدرات، بالإضافة إلى السباحة بالمسبح الداخلي، وتذوق أشهى أطباق سافويارد.



رحلة لستة أيام إلى جنة شتوية ساحرة في لابلاند الفنلندية



تمتعوا بالإقامة لمدة خمس ليالٍ في فندق "سانتا" وأكواخ "سانتا" الثلجية في روفانييمي، ورحلة لمشاهدة الشفق القطبي بالسيارة، وجولة خاصة إلى فندق "آركتيك سنو مع وجبة العشاء، والتمتع بتجربة خاصة على الجليد تحت أضواء الشفق القطبي، ومغامرات ركوب الدراجات الثلجية وغيرها من تجارب القطب الشمالي، بالإضافة إلى المواصلات بسيارة خاصة من وإلى المطار، ورحلات الذهاب والعودة بين دبي وهلسنكي على متن طيران الإمارات، وذلك بأسعار تبدأ من 21405 درهم للشخص الواحد.