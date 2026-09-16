«الأبيض» يُدشّن تحضيراته لـ «خليجي 27» في أبوظبي اليوم

يُدشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، تجمعاً داخلياً في أبوظبي، استعداداً لكأس الخليج (خليجي 27)، المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 الجاري حتى الثالث من أكتوبر المقبل، إذ سيؤدي «الأبيض» تدريباته اليومية على ملعب فندق ريتز كارلتون، حتى موعد السفر إلى جدة يوم 21 سبتمبر الجاري.

ويخوض «الأبيض» مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب اليمن يوم 24 الجاري، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يواجه منتخب البحرين يوم 27 من الشهر نفسه على استاد الأمير عبدالله الفيصل، على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب قطر يوم 30 الجاري على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

واختار الجهاز الفني لـ«الأبيض»، بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش، 26 لاعباً للمشاركة في البطولة، حسب اللائحة المعتمدة، هم: خالد عيسى، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وزايد الزعابي، وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وساشا إيفكوفيتش، ولوكاس بيمنتا، وإيريك دي مينيريس، وروبن فيليب، ولوان بيريرا، وعبدالله حمد، ومامادو كوليبالي، وعصام فايز، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمينيز، وحارب عبدالله، وبرونو دي أوليفيرا، وعلي صالح، ويوري سيزار، وريتشارد أكونور، وجويلهيرم دا سيلفا، وسلطان عادل، وعثمان كامارا.

وينتظر أن يغيب عن التجمع الأول عدد من اللاعبين، نظراً إلى ارتباطهم مع فِرَقهم المشاركة في البطولات الخارجية، لاسيما على صعيد مسابقتَي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا2، علماً بأن الأندية المشاركة خارجياً، هي العين، وشباب الأهلي، والوصل، والوحدة، والجزيرة، إضافة إلى فريق عجمان الذي يشارك في البطولة الخليجية للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وذكر اتحاد كرة القدم في بيان صحافي أن الجهاز الفني للمنتخب حرص خلال الفترة الماضية على متابعة ورصد أداء اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة، من خلال حضوره مباريات دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب القيام بزيارات للأندية، وعقد اجتماعات تنسيقية مع الأجهزة الفنية لأندية المحترفين، بهدف التنسيق والتعاون حول كل ما يخص اللاعبين الدوليين.