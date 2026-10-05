أحمد بن محمد يحضر احتفال القنصلية السعودية في دبي باليوم الوطني السعودي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الحفل الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي، أمس، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية، الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، وإلى الشعب السعودي الشقيق، متمنياً للمملكة دوام التقدم والرفعة والازدهار.

وتضمّن برنامج الحفل عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكلمة ترحيبية بسموه، وعرض الفيديو الرسمي للاحتفال بهذه المناسبة، إلى جانب التقاط صورة تذكارية لسموه مع القنصل العام السعودي وكبار الشخصيات.