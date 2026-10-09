«سكاي سكانر» تكشف عن أكثر الوجهات رواجاً للمسافرين من الإمارات خلال 2027

أطلقت منصة «سكاي سكانر»، التطبيق العالمي المتخصص في مجال السفر، رسمياً تقريرها حول «توجهات السفر لعام 2027»، كاشفة عن أفضل الوجهات من حيث القيمة وأكثرها رواجاً للمسافرين الإماراتيين خلال العام المقبل 2027.

وأظهر التقرير أن الطلب على السفر لايزال قوياً وإيجابياً في دولة الإمارات، حيث يخطط 92% من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع لقضاء عطلاتهم في الخارج بالوتيرة نفسها التي اتبعوها خلال عام 2026، أو حتى بوتيرة أعلى خلال عام 2027، كما يولي المسافرون اهتماماً خاصاً بتوزيع ميزانيات السفر، حيث خصص 49% منهم ميزانية أكبر للرحلات الجوية، في حين خصص 39% ميزانية أكبر للإقامة الفندقية.

وقال الرئيس التنفيذي في «سكاي سكانر»، برايان باتيستا: «يدخل قطاع السفر مرحلة جديدة، حيث أصبح المسافرون أكثر وعياً وحرصاً بالنسبة لكيفية إنفاق وقتهم وأموالهم، وباتوا يتخذون خيارات مختلفة فيما يتعلق بوجهاتهم، وطرق حجز رحلاتهم، وما يمنحهم قيمةً تدوم طويلاً».

ووفقاً للتقرير، يخطط 18% من المسافرين الذين ينتمون إلى الجيل «زد» الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات للابتعاد عن العالم الرقمي أو تقليل استخدام التكنولوجيا قدر الإمكان خلال عطلتهم المقبلة. كما تظهر بيانات البحث في دولة الإمارات اهتماماً متزايداً بوجهات الطبيعة، ومن ضمنها مدينتا «أكتاو» على الشاطئ الشرقي لبحر قزوين في كازاخستان (بزيادة 189% على أساس سنوي)، و«بيشكيك» عاصمة قرغيزستان (بزيادة 137% على أساس سنوي).

وأظهر بحث «توجهات السفر لعام 2027» أن 76% من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات أفادوا بأنهم زاروا وجهة أو متجراً محدداً خلال الأشهر الـ12 الماضية لشراء منتج حصري يرتبط بالمكان. كما أبدى 41% من المسافرين في الإمارات تفضيلهم للقيام برحلات متعددة أو رحلات قصيرة للاحتفال بشهر العسل.

وأشار التقرير إلى ما سماه «الرحلات الملحمية الكبرى»، حيث يتجه السياح نحو الماضي لإثراء حاضرهم. وكشف أن من بين المشاركين في الاستطلاع بالإمارات الذين استلهموا خطط سفرهم من قصص كلاسيكية أو أساطير أو أحداث تاريخية، أشار 43% منهم إلى الأفلام والمسلسلات الملحمية، مثل فيلم «المصارع»، و«الأوديسة»، باعتبارهما مصدراً للإلهام.

كما أشار من شملهم الاستطلاع إلى «عطلات اللياقة البدنية»، حيث صرّح 88% من «جيل الألفية» الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات بأنهم سيحجزون، أو من المرجح أن يحجزوا، فندقاً يقدم وجبة إفطار تركز على الأداء الغذائي، في حين يبحث 49% من «الجيل زد» بنشاط عن مرافق لياقة بدنية داخل الفندق، وقد يفضلون فندقاً على آخر بناءً على جودة وتنوع خيارات اللياقة البدنية المتاحة.

وذكر التقرير أن تجارب الكرنفالات والاحتفالات تجذب 36% من «الجيل زد» و31% من «جيل الألفية» الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات. وفي الوقت نفسه، يفضّل 32% من المسافرين المشاركين في الاستطلاع بدولة الإمارات حضور تجارب موسيقية في مواقع فريدة واستثنائية، مثل البراكين والأهرامات والكهوف.

ولفت التقرير كذلك إلى البحث عن أفضل قيمة للعملة، وأوضح أن من بين المسافرين في دولة الإمارات الذين يضعون أسعار الصرف في الحسبان، قام 59% بتغيير وجهة عطلتهم، لأن سعر الصرف جعل كلفة زيارة وجهة بديلة أقل، وتشمل هذه النسبة 64% من «الجيل زد» و59% من «جيل الألفية».

وسلّط تقرير «سكاي سكانر» الضوء على الوجهات التي شهدت أكبر زيادة سنوية في معدلات البحث بين المسافرين من دولة الإمارات، حيث تصدرت مدينة «فان» في تركيا القائمة بزيادة بلغت 2607%، وجاءت مدينة «بيشكيك» في قيرغيزستان في المرتبة التالية بزيادة 137%، في حين برزت كل من «كرابي» في تايلاند (+88%)، و«دا نانغ» في فيتنام (+77%) ضمن القائمة.

وحددت «سكاي سكانر» الوجهات التي شهدت أكبر انخفاض سنوي في متوسط أسعار تذاكر الطيران، إذ تصدرت مدينة «إزمير» التركية القائمة بانخفاض نسبته 46%، تليها مدينة «شنغهاي» الصينية بانخفاض قدره 44%، متقدمةً بذلك على كل من سيدني في أستراليا (-26%)، وكرابي في تايلاند (-24%).

وفيما يتعلق باستلهام أفكار الرحلات، تتصدر منصات التواصل الاجتماعي قائمة المصادر المفضلة لدى المسافرين المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات، إذ يُعد «يوتيوب»، المصدر الأكثر استخداماً (بنسبة 63%)، يليه «إنستغرام» بنسبة 59%، ثم «تيك توك» بنسبة 51%، في حين يعتمد 32% منهم على توصيات الأصدقاء والمعارف.