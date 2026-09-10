نجوم 90: استقبال محمد بن زايد لنا وسام على صدورنا

عبّر عدد من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم «إيطاليا 90»، عن فرحتهم الكبيرة بالاستقبال والتكريم من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الإثنين الماضي، لافتين إلى أن هذا التكريم يعد وساماً على صدورهم، ويدل على حرص القيادة الرشيدة على تكريم أصحاب الإنجازات الوطنية، والاحتفاء بكل من أسهم في رفعة الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل العالمية، واصفين هذا التكريم بالحدث التاريخي والاستثنائي في مسيرتهم الرياضية، معتبرين أنه يمثل أيضاً دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً للأجيال القادمة، من أجل تقديم مزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات للرياضة الإماراتية في مختلف المناسبات الرياضية.

وأكد «نجوم 90»، خلال حلقة تلفزيونية خاصة، ليلة أول من أمس، على «قناة أبوظبي الرياضية» قدمها الزميل يعقوب السعدي، وشارك في تقديمها اللاعب الدولي السابق، زهير بخيت، أنه رغم مرور نحو 36 عاماً على مشاركتهم في كأس العالم 1990 بإيطاليا، فإن ذكريات هذه المشاركة لاتزال محفورة في ذاكرتهم، وأن تفاصيل هذا الحدث لن تنسى مهما طال عليها الزمن، مشيرين إلى أن هذا التكريم سيظل دائماً وسام شرف على صدورهم، وأنهم يفخرون بكونهم رفعوا راية وطنهم في كأس العالم لأول مرة في تاريخ كرة الإمارات.

وشارك في الحلقة عدد من اللاعبين من أجيال مختلفة، من بينهم الحارس الدولي السابق سعيد صلبوخ الذي تحدث عن العديد من الذكريات التي حدثت معه أثناء مسيرته مع المنتخب، وشارك في اللقاء اللاعبون الدوليون السابقون: سعيد صلبوخ وعدنان الطلياني وعبدالله موسى، وعبدالقادر حسن ومحسن مصبح وعبدالله سلطان، وخليل غانم وإبراهيم مير وعيسى مير، ويوسف حسين وحسن علي وعبدالعزيز محمد، وفهد خميس وعلي ثاني وحسن محمد بولو، وفهد عبدالرحمن وفاروق عبدالرحمن وزهير بخيت، وسالم ربيع ومحمد سالم رضوان وعبدالرحمن الحداد.

الطلياني: زهير بخيت طُرد بالبطاقة الحمراء بعد 5 دقائق من نزوله للملعب

عدنان الطلياني يعرض قميص المنتخب بتوقيع رئيس الدولة. من المصدر

كشف اللاعب الأسطورة، عدنان الطلياني، عن أحد المواقف الطريفة مع زميله اللاعب الدولي السابق، زهير بخيت زهير، مشيراً إلى أنه كان يلعب في المنتخب الأول حينها، بينما كان زهير بخيت يلعب في منتخب الشباب.

وقال الطلياني: «كان هناك بعض زملائي اللاعبين يتحدثون عن أن مدرب المنتخب، في ذلك الوقت ، البرازيلي ألبرتو كارلوس، سيقوم بضم لاعبين اثنين من نادي الوصل إلى المنتخب الأول، وأن أحدهما هو زهير بخيت، وأن اللاعبين الذين يلعبون في مركز هذين اللاعبين لن يكون لهم مكان في المنتخب الأول، وبالفعل جاء زهير بخيت إلى معسكر المنتخب وكانت لدينا مباراة ودية مع أحد الفرق وقام المدرب بإشراكه في المباراة، لكن لم تمض سوى خمس دقائق على نزوله إلى أرض الملعب حتى طُرد بالبطاقة الحمراء».

صلبوخ: تلقيت سيارة مرسيدس هدية من الشيخ زايد

صلبوخ خلال تتويجه بجائزة أفضل حارس في «كأس الخليج ». أرشيفية

قال الحارس الدولي السابق، سعيد صلبوخ، إن من الذكريات التي لن ينساها أنه أثناء مشاركته مع المنتخب، الذي كان يستعد للقاء منتخب قطر، في افتتاح مبارياته في كأس الخليج السادسة عام 1982 التي أقيمت في الإمارات، التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ببعثة المنتخب في قصر البحر، وتحدث مع اللاعبين موجهاً إليهم العديد من النصائح القيمة، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء اللقاء استقلت بعثة المنتخب الحافلة للعودة إلى مقر البعثة في الفندق.

وقال صلبوخ: «قبل تحرك البعثة فوجئت بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يناديني باسمي وعندما نزلت من الحافلة وجدته واقفاً أمامي وسألني إن كنت سألعب المباراة حارساً للمنتخب فأجبته بنعم، فطلب مني أن أرفع رأسهم أمام ضيوفهم في هذه البطولة، ووعدته بأنني سأكون عند حسن الظن، وطلبت من الأخوين في المنتخب، أحمد عيسى وصالح سلطان، فيديو لإحدى مباريات منتخب قطر السابقة حتى نتعرف إلى الفريق الذي سنلعب معه، وكان منتخب قطر وقتها يضم عدداً من النجوم مثل خالد سلمان ومنصور مفتاح».

هدية سيارة

وتحدث سعيد صلبوخ، الذي فاز في البطولة بجائزة أفضل حارس، عن قصة حدثت في الفندق قبل مباراة منتخب الإمارات مع قطر في افتتاح «خليجي 6»، لافتاً إلى أنه فوجئ عند وصول بعثة المنتخب إلى ملعب المباراة بأنه نسي الحذاء الخاص به، لافتاً إلى أنه تم التوجيه بأن يستقل سيارة خاصة بالشرطة للذهاب إلى الفندق وجلب الحذاء، مشيراً إلى أنه تم تدارك الأمر، وتمكّن من لعب المباراة التي انتهت بفوز الإمارات بهدف دون رد، مؤكداً أنه عقب المباراة تلقى سيارة مرسيدس هدية من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأضاف صلبوخ: «المباراة الثانية في (خليجي 6) كانت مع المنتخب السعودي الذي كان يضم وقتها عدداً من اللاعبين المميزين، من بينهم ماجد عبدالله، وقد تعرضت في هذه المباراة لإصابة في رأسي أثناء كرة مشتركة مع ماجد عبدالله، ورغم ذلك حرصت على إكمال المباراة في الشوط الثاني».

سعيد صلبوخ: تعرضتُ لإصابة في رأسي أثناء كرة مشتركة مع ماجد عبدالله في «خليجي 6».