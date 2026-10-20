بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تواصل النجاحات على مدى 4 عقود

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف أن إقامة النسخة الـ38 من البطولة، المقررة من 21 إلى 24 يناير 2027 في نادي الإمارات للجولف بدبي، تمثل فرصة لمواصلة النجاحات المتراكمة على مدى نحو أربعة عقود، وتعزيز أثرها الاقتصادي ومكانة دبي على الساحة الرياضية العالمية.

وقال سايمون كوركيل، الرئيس التنفيذي لشركة «فالكون وشركاه» والمدير التنفيذي للبطولة، إن نسخة عام 2026 حققت أثراً اقتصادياً وسياحيا كبيرا انعكس في نحو 15,605 ليالٍ فندقية فضلا عن القيمة الإعلامية العالمية مع وصول محتمل إلى 742.1 مليون أسرة حول العالم.

وحول مشاركة الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في نسخة 2027، أعرب كوركيل عن سعادته بعودة اللاعب، الذي يُعد الأكثر تتويجاً بلقب البطولة برصيد أربعة ألقاب، مؤكداً أن مشاركته تسهم في زيادة الاهتمام العالمي بالحدث، وتمنح الجماهير فرصة مشاهدة أحد أبرز لاعبي جيله وهو يسعى إلى إحراز اللقب للمرة الخامسة وتحقيق رقم قياسي جديد.

وأشار إلى أن ماكلروي يعود إلى دبي بصفته بطلاً لبطولة الماسترز لعامين متتاليين، وهو إنجاز لم يحققه سوى 4 لاعبين في تاريخ البطولة الكبرى، موضحاً أن مشاركة لاعب بهذه المكانة في نادي الإمارات للجولف تسلط مزيداً من الضوء على دبي وتعزز حضورها في المشهد الرياضي الدولي.

وأكد كوركيل أن البطولة أدت دوراً محورياً في نمو رياضة الجولف في المنطقة منذ انطلاقتها عام 1989، عندما أصبحت أول بطولة ضمن جولة دي بي ورلد تُقام في منطقة الخليج، وأسهمت في تمهيد الطريق لترسيخ حضور اللعبة في الشرق الأوسط، حتى باتت تُعرف على نطاق واسع بلقب «البطولة الكبرى في الشرق الأوسط».