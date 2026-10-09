دبي تستحوذ على 78% من حجوزات «منتصف الفصل الدراسي» للمواطنين والمقيمين

كشفت أحدث بيانات الحجز الصادرة عن «دناتا للسفريات» عن ارتفاع كبير في حجوزات العطلات في دولة الإمارات، خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر، حيث قفزت بنسبة 31% عن العام الماضي، ما يجسّد الطلب المتزايد على العطلات، وبشكل خاص في وجهات قريبة.

وجاءت دولة الإمارات في صدارة الوجهات المفضلة لدى المواطنين والمقيمين لقضاء العطلات المدرسية، كما حافظ السفر إلى الخارج على زخمه القوي أيضاً، حيث جاءت جزر المالديف، وإسبانيا، وفرنسا، وتايلاند، وموريشيوس، في صدارة الوجهات الخارجية الأكثر شعبية.

وفي دولة الإمارات، استأثرت دبي بنسبة 78% من حجوزات الإقامة خلال العطلة، تلتها أبوظبي ورأس الخيمة، وأظهرت اتجاهات الحجوزات الطلب القوي على الفنادق التي توفر سهولة الوصول إلى تجارب الترفيه والتسلية وأسلوب الحياة، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات في «نخلة جميرا»، والمنتجعات الشاطئية وجزيرة ياس.

أما بالنسبة للوجهات الخارجية، فقد سجلت إسبانيا زيادة بنسبة 65% في الحجوزات مقارنة مع العام الماضي، في حين ارتفع الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة بنسبة 6%، كما سجلت الحجوزات في فرنسا واليابان نمواً ملحوظاً مقارنة مع مستويات العام الماضي، وسجلت فنلندا اهتماماً متزايداً بين المسافرين الباحثين عن تجارب الطقس البارد.

وارتفعت الحجوزات عبر متاجر «دناتا للسفريات» للبيع بالتجزئة بنسبة 16%، في حين تضاعفت الحجوزات عبر قنوات التواصل الاجتماعي ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق على السفر العائلي، إذ سجل متوسط قيم الحجوزات ارتفاعاً نسبته 6% على أساس سنوي.

وقالت رئيسة قسم التجزئة والترفيه بدولة الإمارات في «دناتا للسفريات»، ميرا كيتيت: «تعد إجازة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر، فترة مهمة للعطلات المحلية والخارجية بالنسبة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتعكس الشعبية المتنامية للعطلات المحلية أحد أبرز التحولات في هذا المجال، حيث باتت العائلات تولي قيمة أكبر للراحة والمرونة والتجارب الهادفة، مع تنامي شعبية العطلات القصيرة كوسيلة جذابة بشكل متزايد لتحقيق أقصى استفادة من الإجازات».

وأضافت: «أظهرت بيانات حجوزات العطلات خارج دولة الإمارات وجود طلب قوي على الوجهات الشاطئية القريبة مثل جزر المالديف، وموريشيوس، وتايلاند، حيث واصلت هذه الوجهات استقطاب المسافرين من خلال تقديم مزيج من المزايا، مثل سهولة الوصول والقيمة الجذابة للعطلات العائلية، وقد لاحظنا أيضاً تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي في إلهام خيارات وجهات السفر، وتشكيل قرارات الحجوزات».

وطرحت «دناتا للسفريات» عروضاً خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي، للإقامة لليلة واحدة في فندق هيلتون دبي نخلة جميرا من فئة خمس نجوم، شاملة وجبة الإفطار وإقامة مجانية لطفل واحد حتى عمر 11 عاماً، بأسعار تبدأ من 545 درهماً للشخص الواحد.

كما طرحت عرضاً للإقامة ليلة واحدة في جناح عائلي مع إطلالة على البلازا في «فندق حلبة ياس بلاز» من فئة أربع نجوم، شاملة وجبة الإفطار، وتذاكر الدخول إلى المنتزهات الترفيهية وإقامة مجانية لطفلين حتى عمر 11 عاماً، بأسعار تبدأ من 545 درهماً للشخص الواحد، وشملت عروض «دناتا للسفريات» الإقامة لليلة واحدة في غرفة ديلوكس كينغ مطلة على البحر في «منتجع لو ميريديان شاطئ العقة» من فئة خمس نجوم، شاملة وجبة الإفطار، بأسعار تبدأ من 695 درهماً للشخص الواحد.

أما عروض الوجهات الدولية، فتشمل الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في غرفة مزدوجة بفندق «هيلتون هلسنكي ستراند» من فئة خمس نجوم في فنلندا، شاملة وجبات الإفطار، وتذاكر السفر ذهاباً وإياباً، بأسعار تبدأ من 4035 درهماً للشخص الواحد.

كما طرحت «دناتا للسريات» إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فيلا شاطئية كبيرة مع حوض سباحة بفندق «صن سيام أولهوفيلي» من فئة خمس نجوم في جزر المالديف، ويشمل العرض كل الوجبات وخدمات النقل والإقامة والوجبات المجانية للأطفال، كما يتيح التمتع بوفر قدره 30% على الإقامة، و50% على خدمات النقل بالقارب السريع ذهاباً وإياباً، إلى جانب رحلة «لاكي دولفين» البحرية المجانية، كما يشمل أيضاً تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، بأسعار تبدأ من 7420 درهماً للشخص الواحد.

أما عرض موريشيوس، فيتضمن الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في غرفة بريستيج بفندق «سي موريشيوس» من فئة خمس نجوم، شاملة وجبتَي الإفطار والعشاء، مع التمتع بوفر يصل إلى 40% على الإقامة وتذاكر السفر ذهاباً وإياباً، بأسعار تبدأ من 6590 درهماً للشخص الواحد.