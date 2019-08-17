دورات لياقة وسباحة في نادي "نيشن ريفيرا الشاطئ"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



ينظم فندق سانت ريجيس أبوظبي، مختلف النشاطات الرياضية لعشاق اللياقة البدنية تمكنهم من الاستمتاع بالصيف ضمن أجواء مميزة لدى قاعة نادي نيشن ريفيرا الشاطئي الرياضية، التي تمتاز بإنارتها الطبيعية وإطلالتها الخلابة على البحر، وهي مجهزة بأحدث معدات " TechnoGym ، ويوجد فيها مدربون شخصيون محترفون يساعدون الرواد على إتباع برامج اللياقة البدنية بشكل صحيح. وبعد الانتهاء من التمرين يمكن للضيوف استعادة حيويتهم في غرفة الساونا الجافة الحصرية للرجال والسيدات وغرفة البخار. ودعا الفندق المتعاملين لاغتنام الفرصة والاستفادة من العرض الحصري لاستعادة لياقتكم، حيث يمكنكم الحصول على جلستين مجانيتين عند الدفع لـ 12 جلسة و 5 جلسات مجانية عند الدفع لـ 22 جلسة.

ويتميز فندق سانت ريجيس أبوظبي بامتلاك أحد أفضل النوادي الشاطئية في العاصمة – مع برك السباحة التي تمتاز بخاصية التحكم بدرجة حرارة المياه على مدار العام – كما يمكنكم الاستفادة من الالتحاق ببرامج تعلم السباحة، لا سيما كون السباحة هي الرياضة الأمثل للمحافظة على الصحة والاستمتاع بالأجواء الخارجية.

يقع الفندق على كورنيش العاصمة الذي يشكّل أحد معالمها السياحية، ويبعد دقائق معدودة عن مارينا مول، والسفارات، وشركات النفط والغاز، وغيرها من المؤسسات التجارية. ويتكون "سانت ريجيس أبوظبي" من ٢٨٣ غرفة فاخرة. بالإضافة إلى طيف من المطاعم الفخمة والمميزة، كما يضم ما تفوق مساحته 4,800 متر مربع من غرف الاجتماعات والفعاليات المجهزة بأحدث المعدات، وأكثر من 3000 متر مربع من المرافق الصحية الموافقة لأحدث المعايير والمواصفات. كما يقدم فندق سانت ريجيس خدمة الخادم الخاص المجانية "البتلر" المميزة لكل غرفة من غرف الفندق لتلبية احتياجات النزلاء.