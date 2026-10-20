2241 غرفة فندقية جديدة دخلت سوق دبي خلال عام

كشفت بيانات شركة «إس تي آر»، التابعة لـ«كوستار»، المزود العالمي للبيانات والتحليلات المرجعية لقطاع الفنادق والضيافة حول العالم، عن وجود 6832 غرفة فندقية قيد الإنشاء في دبي، إلى جانب دخول 2241 غرفة جديدة إلى السوق خلال الـ12 شهراً الماضية، حتى نهاية سبتمبر 2026.

وتواصل دبي تعزيز طاقتها الفندقية، مدعومة باستمرار الاستثمارات في القطاع السياحي، وتوسع البنية التحتية لاستقبال الزوار، بما يشمل السياح الدوليين والمسافرين بغرض الأعمال، وزوار الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.

ويعادل عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء نحو 4.5% من إجمالي المخزون الحالي في الإمارة، ما يعكس حجم الطاقة الاستيعابية الإضافية الجاري تطويرها، بالتوازي مع دخول مشروعات جديدة إلى السوق.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أظهرت البيانات أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية بلغ 198.54 دولاراً (نحو 729 درهماً) خلال الـ12 شهراً الماضية، فيما وصل العائد لكل غرفة متاحة إلى نحو 132.43 دولاراً (نحو 486 درهماً).

ويُعدّ متوسط السعر اليومي من المؤشرات المستخدمة لقياس متوسط قيمة الغرف المبيعة، بينما يعكس العائد لكل غرفة متاحة تأثير أسعار الغرف ومستويات الإشغال.