استقبلت دبي 9.68 ملايين زائر دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وفقاً لبيانات كشف عنها المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم خلال اللقاء الدوري للدائرة مع الشركاء في دبي اليوم.

وقال كاظم إن فنادق الإمارة استقبلت 1.15 مليون زائر دولي خلال أكتوبر 2026.

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم.

وعلى صعيد أداء القطاع الفندقي، بلغ معدل الإشغال في دبي 71% بنهاية أكتوبر الماضي.

وبلغ إجمالي ليالي المبيت الفندقية المحجوزة في الإمارة 28 مليون ليلة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، فيما وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى نحو 151 ألف غرفة بنهاية أكتوبر الجاري.

وجاءت أوروبا الغربية في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، مستحوذة على 19% من إجمالي الزوار، بواقع 1.827 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على حصة بلغت 17% من الاجمالي وبنحو 1.65 مليون زائر، تلتها منطقة جنوب آسيا بالنسبة نفسها، مسجلة 1.608 مليون زائر.

وحلت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المرتبة التالية بحصة بلغت 14%، وبإجمالي 1.365 مليون زائر، فيما استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 10%، بواقع 980 ألف زائر.

وسجلت منطقة شمال شرق وجنوب شرق آسيا حصة بلغت 8%، بإجمالي 820 ألف زائر، فيما بلغت حصة الأمريكتين 7%، بواقع 673 ألف زائر.

كما استحوذت أفريقيا على 6% من إجمالي الزوار، بواقع 562 ألف زائر، في حين بلغت حصة أسترالاسيا 2%، بإجمالي 198 ألف زائر.