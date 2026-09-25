فنادق تمدد عروض الإقامة الطويلة حتى نهاية أكتوبر

كشف مسح لـ«الإمارات اليوم»، تمديد بعض المنشآت الفندقية في دبي عروض الإقامة الطويلة حتى نهاية أكتوبر المقبل، فيما رصد المسح عروضاً شهرية تبدأ من نحو 3200 درهم للغرفة الفندقية في فنادق من فئات حتى ثلاث نجوم.

وأظهر المسح كذلك انتقال السوق من مستويات الأسعار التي شهدتها أشهر الصيف، عندما كانت بعض الشقق الفندقية المكونة من «غرفة وصالة» تعرض بـ5500 درهم شهرياً، إلى مستويات تبلغ حالياً نحو 7000 درهم، فيما تصل بعض العروض الجديدة إلى نحو 9000 درهم.

وأكد مسؤولان فندقيان أن مؤشرات الإشغال ومتوسط الغرفة في تحسن متواصل، وتوقعا انتهاء العروض مع نهاية أكتوبر، بالتزامن مع تحسن مستويات الطلب على الإقامة في دبي، مشيرين إلى أن أكتوبر يسجل عادة مستويات إقبال قوية، مدفوعاً بموسم الأعمال والترفيه.

تمديد العروض

وتفصيلاً، أظهر مسح لـ«الإمارات اليوم»، تمديد بعض المنشآت الفندقية في دبي عروض الإقامة الطويلة حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع ارتفاع طفيف في الأسعار مقارنة بعروض الصيف، فيما واصلت الفنادق طرح باقات إقامة تبدأ من 30 ليلة، وتتضمن مجموعة خدمات ومزايا إضافية للنزلاء.

ورصد المسح عروضاً شهرية تبدأ من نحو 3200 درهم للغرفة في فنادق من فئات حتى ثلاث نجوم، مع تفاوت الأسعار بحسب فئة الفندق، وموقعه، ونوع الغرفة، أو الوحدة والخدمات المشمولة، فيما حافظت بعض المنشآت على عروضها مع إدخال تعديلات على الأسعار أو المزايا المقدمة للنزلاء.

وتظهر العروض المرصودة تفاوتاً في طريقة احتساب الأسعار والمزايا، إذ تقدم بعض المنشآت أسعاراً شهرية شاملة للضرائب والمرافق والإنترنت وخدمات التدبير المنزلي، فيما تطرح منشآت أخرى أسعاراً تعتمد على نوع الغرفة والخدمات التي يختارها النزيل، مع احتساب الضرائب ورسوم الخدمة وفق شروط كل عرض.

شروط الإقامة

وتشترط العروض التي شملها المسح إقامة لا تقل في الغالب عن 30 ليلة متتالية، ما يتيح للنزيل الاستفادة من أسعار مخصصة للإقامات الطويلة تختلف عن أسعار الحجز اليومي. كما تتضمن العروض خدمات الإنترنت المجاني، واستخدام مرافق الفندق، بما في ذلك المسابح ومراكز اللياقة البدنية، فيما توفر بعض الخيارات مواقف سيارات مجانية للنزلاء.

وتشمل بعض الباقات خصومات على المطاعم والمقاهي داخل المنشأة الفندقية تراوح بين 20 و25%، بينما توفر عروض أخرى خصماً أكبر على وجبات الإفطار يصل إلى 50% للنزلاء الذين يحجزون الإقامة الشهرية. ورصد المسح كذلك خصومات على خدمات غسيل الملابس، تصل في بعض العروض إلى 25%.

وتختلف طبيعة الوحدات المشمولة بالعروض، إذ تشمل غرفاً فندقية، واستوديوهات، وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، مع توفر مطابخ صغيرة، أو مطابخ مجهزة بالكامل في بعض الوحدات.

وتقدم بعض الخيارات باقات تشمل استخدام المرافق الرياضية والترفيهية، فيما يظهر المسح أن بعض المنشآت تركز على تقديم سعر شهري شامل، بينما تعتمد أخرى على منح النزيل خصومات على الخدمات والمطاعم بدلاً من تضمينها بالكامل في سعر الإقامة.

خدمات مشمولة

كما تشمل بعض العروض إمكانية الاختيار بين الإقامة شاملة وجبة الإفطار، فيما تشير شروط العروض إلى أن الأسعار تخضع للتوافر وقد تتغير بحسب فترة الإقامة.

وفي ما يتعلق بالموقع، تتركز الخيارات المرصودة في مناطق توفر وصولاً إلى محاور رئيسة في دبي ومناطق الأعمال والترفيه، مع توفير بعض المنشآت خدمات نقل مجانية إلى عدد من مناطق الأعمال ومراكز التسوق ومحطات المترو والشواطئ. كما توفر بعض العروض وحدات فندقية بمساحات أكبر ومناطق معيشة منفصلة، ما يجعلها مناسبة للإقامات العائلية أو لمن يحتاجون إلى مساحة للعمل والمعيشة لفترة تمتد شهراً أو أكثر.

وبحسب المسح، فإن الحد الأدنى البالغ 30 ليلة يُمثل القاسم المشترك في عدد من عروض الإقامة الطويلة المرصودة، بينما تختلف الأسعار النهائية بحسب نوع الوحدة، وتاريخ الإقامة، ومدتها، والخدمات المشمولة والرسوم.

تحسّن الإشغال

وقال المدير العام لفندق «كوبثورن دبي ميلينيوم»، وائل الباهي، إن «بعض المنشآت الفندقية التي طرحت عروضاً على الإقامة الطويلة خلال فصل الصيف وحتى نهاية أغسطس 2026، لجأت إلى تمديد العروض لشهر أو شهرين إضافيين»، مشيراً إلى أن مؤشرات الإشغال ومتوسط الغرفة في تحسّن متواصل.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة للعروض الجديدة، فقد ارتفعت أسعارها قليلاً مقارنة بمستويات عروض الصيف، إذ يعود ذلك إلى مستويات العرض والطلب»، لافتاً إلى أن الفنادق تراقب حركة السوق، وتختبر مستويات الأسعار الجديدة.

وأوضح الباهي أن «معدلات الإشغال خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت نحو 83%، بينما سجلت خلال الشهر الجاري نحو 73%»، مشيراً إلى أن مستويات الإشغال الحالية تأتي في سياق سوق تشهد تحسناً في الأسعار.

ولفت إلى أن عروض الإقامة الطويلة لا تقتصر على توفير السكن، وإنما تشمل مجموعة خدمات ومرافق تختلف بحسب الفندق والباقات المطروحة، ومن بينها خدمات الغسيل، والوجبات، ومواقف السيارات، واستخدام صالات اللياقة البدنية ومختلف مرافق الفندق.

ولفت إلى أن تحسن السوق يتيح للفنادق إعادة النظر في مستويات الأسعار، مع استمرار طرح عروض للإقامات الطويلة، خصوصاً مع تمديد بعضها حتى نهاية أكتوبر، متوقعاً أن تكون الأسعار أعلى في حال تم تمديد العروض مرة أخرى.

وبيّن أن ارتفاع الأسعار في عروض الإقامة الشهرية يأتي بالتزامن مع انتقال السوق من مستويات الأسعار التي شهدتها أشهر الصيف، حيث كانت بعض الشقق الفندقية المكونة من غرفة وصالة تعرض بنحو 5500 درهم شهرياً، إلى مستويات تبلغ حالياً نحو 7000 درهم، فيما تصل بعض العروض الجديدة إلى نحو 9000 درهم.

تحسّن الطلب

في سياق متصل، قال المدير العام لفندق «لازونا كونتيننتال دبي»، مدحت برسوم، إن «سوق الضيافة في دبي تتجه إلى تقليص جزء كبير من العروض الخاصة بالإقامات الطويلة مع نهاية أكتوبر، في ظل استمرار تحسّن أداء السوق الفندقية وتسجيل مستويات أفضل من الإقبال شهراً بعد آخر».

وأضاف: «بعض العروض التي أطلقتها الفنادق خلال الفترة الماضية جرى تمديدها لمدة شهر إضافي حتى نهاية أكتوبر، إلا أن الجزء الأكبر منها يتوقع أن ينتهي مع نهاية الشهر، بالتزامن مع تحسن مستويات الطلب على الإقامة في دبي».

وتابع: «يسجل أكتوبر عادة مستويات إقبال قوية، مدفوعاً بموسم الأعمال والترفيه»، مشيراً إلى أن هذا التحسن في الطلب ينعكس على توجهات الفنادق في تحديد أسعار الغرف والعروض المتاحة أمام النزلاء.

وأضاف أن استمرار تسجيل السوق مستويات أداء أقوى، يجعل من الأفضل للفنادق أن تعتمد في التسعير على أساس يومي، بدلاً من الاعتماد على عروض ثابتة لفترات طويلة، مع مراقبة مستويات الطلب والإشغال بشكل مستمر.

وأضاف: «بعض الفنادق قد يلجأ إلى تمديد عروض الإقامة الطويلة بعد أكتوبر، إلا أن الأسعار في هذه الحالة ستكون مرتفعة مقارنة بمستويات العروض الحالية، في ظل تحسن الطلب على الغرف الفندقية».

وأكد برسوم أن السوق الفندقية في دبي تواصل تسجيل مستويات أداء أفضل كل شهر، متوقعاً ارتفاع مستويات الإشغال خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحسّن متوسط سعر الغرفة.

. العروض الشهرية تبدأ من نحو 3200 درهم للغرفة في فنادق من فئات حتى 3 نجوم.